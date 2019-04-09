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TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

TİAD, takım tezgahları sektörünün ihtiyaç duyduğu satış personeli sıkıntısını ortadan kaldırıyor

İSTANBUL (AA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), takım tezgahları ve makine sektörünün ihtiyacı olan deneyimli satış personeli bulunamaması sorunundan hareketle, teknik kökenli satış personeli yetiştirmek ve sektörün bu konudaki personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Satış Mühendisliği Programı'nı hayata geçirdi.

TİAD'dan yapılan açıklamaya göre, takım tezgahları sektörünün ihtiyaç duyduğu satış personeli sıkıntısı ortadan kalkıyor.

Türkiye takım tezgahları sektörünün satış personeli olarak istihdam etmek istediği potansiyel ve var olan çalışanları, satış, pazarlama, leasing uygulamaları, dış ticaret ve teknik konularda bilgili ve donanımlı hale getirmek için TİAD, Satış Mühendisliği Programı'na imza atıyor.

Deneyimli eğitmen kadrosuyla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çözüm İK iş birlikleri ve katkılarıyla hazırlanan program, 126 saat boyunca satış, pazarlama, leasing uygulamaları, dış ticaret ve teknik konularında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

- Başarılı olan katılımcılara uzmanlık sertifikası verilecek

Başlangıçta yılda 2 defa gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programına, meslek yüksekokul ve lisans mezunu olan teknik kökenli kişilerin katılması hedefleniyor.

Eğitimin satış, pazarlama, leasing ve dış ticaret kısmını YTÜ'nün öğretim üyeleri, teknik kısmını ise takım tezgahları sektörünün profesyonelleri veriyor.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarı gösterecek kişilere YTÜ ve TİAD Akademi ortaklığıyla uzmanlık sertifikası takdim edilecek.

- "Sektörün ihtiyaç duyduğu alanı tamamlamak için çalışmalara başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Fatih Varlık, sektörde bu eğitimin düzenlenmesi için yoğun talep aldıklarını belirterek, özellikle son 2 yıldır sektörün deneyimli satış personeli bulmada sıkıntı yaşadığını aktardı.

TİAD olarak eğitime verdikleri önemi bu projeyle de kanıtladıklarını vurgulayan Varlık, tüm sektörlerde olduğu gibi takım tezgahları sektöründe de satış personelinin kilit görev üstlendiğini kaydetti.

Varlık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konusuna hakim satış personeli, hepimizin istediği bir şey... Ürün ya da konu ne olursa olsun karşısındakine uzman olduğu alanı doğru bir şekilde anlatabilmesi önemli. Bu bakış açısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu bu alanı tamamlamak için çalışmalara başladık. Amacımız, sektörün satış personeli olarak istihdam etmek istediği potansiyel ve var olan çalışanlarını, satış, pazarlama, leasing uygulamaları, dış ticaret ve teknik konularda bilgili ve donanımlı hale getirmek. Bunu düzenlediğimiz programla gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

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