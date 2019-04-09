TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı

İSTANBUL (AA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), takım tezgahları ve makine sektörünün ihtiyacı olan deneyimli satış personeli bulunamaması sorunundan hareketle, teknik kökenli satış personeli yetiştirmek ve sektörün bu konudaki personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Satış Mühendisliği Programı'nı hayata geçirdi.

TİAD'dan yapılan açıklamaya göre, takım tezgahları sektörünün ihtiyaç duyduğu satış personeli sıkıntısı ortadan kalkıyor.

Türkiye takım tezgahları sektörünün satış personeli olarak istihdam etmek istediği potansiyel ve var olan çalışanları, satış, pazarlama, leasing uygulamaları, dış ticaret ve teknik konularda bilgili ve donanımlı hale getirmek için TİAD, Satış Mühendisliği Programı'na imza atıyor.

Deneyimli eğitmen kadrosuyla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çözüm İK iş birlikleri ve katkılarıyla hazırlanan program, 126 saat boyunca satış, pazarlama, leasing uygulamaları, dış ticaret ve teknik konularında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.