Çin’e, "olayların ardındaki gerçeği ortaya koyma ve insan hakları ihlallerini derhal durdurma" çağrısında bulunan Chen, "Tarih, günümüz için bir model olarak geçmişten ödünç almamızı ve geçmiş hatalarımızı derinlemesine düşünmemizi sağlayan bir aynadır." dedi.

"Focus Taiwan"ın haberine göre, Tiananmen olaylarının 30. yılı nedeniyle Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen anma etkinliğine Tayvan Lideri Yardımcısı Chen Chien-jen de katıldı.

Polis ise bu rakamı 37 bin olarak açıkladı.

Töreni organize eden "Çin'in Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı"na göre, Victoria Parkı'nda toplanan 180 binden fazla kişi ölenlerin anısına mum yaktı.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da 30 yıl önce Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, demokrasi yanlısı gösterilerin bastırılması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Tiananmen olaylarının 30. yılında olaylarda hayatlarını kaybedenler on binlerce kişi tarafından anıldı.

Chen, "Maalesef, Çin'deki gençlerin çoğu, 1989'da yaşanan olaydan habersiz çünkü Çin'de, tarihin bu kısmı tamamen silinmiş durumda." yorumunu yaptı.

Tayvan'ın kendisini insan haklarına saygılı bir demokrasiye dönüştürmeyi başardığını söyleyen Chen, Çinli yetkililerin, "özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlere zıt yönde giden yanlış bir yol seçtiği" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.