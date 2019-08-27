Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için geri sayım

Bahçede 148 bitki türünün yer alacağını belirten Oral, "İçinde laboratuvarın ve Ar-Ge bölümünün de olduğu, restoran, kafeterya, sucul bitkilerin bulunacağı bir yer. Serada yetişen bitkilerle ilgili ayrı bir bölümümüz yer alacak. 40 dönüm alan üzerine kurulu bahçemiz, ülkemizdeki en iyi tıbbi aromatik bitkiler bahçelerinden birisi olacak." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da destek verdiği projede, engelliler için bazı kolaylıkların düşünüldüğünü dile getiren Oral, şöyle devam etti:

"Türkiye'de engelli uyumlu ilk bahçe olacak. Engellilerimizin rahatlıkla dolaşabileceği ve faydalanabileceği bir alan oluşuyor. Osmangazi Köprüsü dolayısıyla İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ye, otoyolla beraber İzmir'e çok yakın bir konumda. Aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı'na 20 dakikalık mesafede olması, ulaşımın kolaylığı da çok önemli. Çevresindeki Hersek Kuş Cenneti veya benim tabirimle kuş otelimizin olduğu alanda kurulu olması dolayısıyla cazibesi artan bir alan olacak."

Oral, açılışı eylül ayında yapılması planlanan bahçenin Türkiye'deki tıbbi aromatik bitki üretimine önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Altınova bölgesinin süs bitkisi üretiminde önemli bir yerinin olduğunu anımsatan Oral, "Türkiye'deki dış mekan süs bitkilerinin yüzde 50'ye yakını ilçemizde üretiliyor. Süs bitkisi üretimini bir nebze tıbbi aromatik bitkiye doğru kaydırmış olacağız. İnşallah buradaki vatandaşlarımıza katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

