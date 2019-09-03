"Tıbbi çamur"la ağrısız yaşama kavuşuyorlar

"Bu hasta gruplarına böyle doğal bir fizik tedavi yöntemi sunmak hastalarımız açısından da son derece iyi bir sonuç veriyor. Şikayeti olan hastalar öncelikle polikliniklerimize başvuruyor. Burada en önemli kısım hastanın şikayetinin tam olarak ne olduğu ve tanısının konulması. Daha sonra hastanın bu çamurla tedavi yöntemine uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Hastaya bir tedavi kartı oluşturuyoruz ve buraya tanılarını, bulgularını ve kaç seans çamur tedavisi uygulanacağını yazarak tedavi ünitemize yönlendiriyoruz. Hastalarımız tedavi ünitesine geldiğinde 10 ila 30 seans boyunca tedavilerini günübirlik alıp, evlerine rahat bir şekilde dönüyor."

- "Türkiye bu konuda çok zengin"

Eröksüz, tedavide kullanılan çamurun doğada bulunan bir toprak çeşidinden elde edildiğinin altını çizdi

"Peloid" olarak isimlendirilen tıbbi çamurun doğada bulunduğunu anlatan Eröksüz, şunları kaydetti:

"Bunlar doğada hazır bulunabiliyor ya da öğütülmüş bir şekilde bulunup, mineralli ya da normal suyla karıştırıp hazırlanabiliyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlerle bir şartnamede usulleriyle hazırlanıyor. Bu doğada gördüğümüz herhangi bir balçık değil, bakterilerden arındırılmış, belli şartlara uygun ve hastaya özel olarak hazırlanıp uygulamadan sonra da imha edilen bir tedavi yöntemi. Bunların Türkiye'de farklı illerde üretimi yapılıyor. Afyonkarahisar'da, Muğla Dalyan'da ve Eskişehir'de üretilen çamurlarımız var. Türkiye bu konuda çok zengin, çok büyük bir kaynağımız var. Çamurun bulunduğu bölgeye göre içindeki mineraller de değişiyor."

Eröksüz, tıbbi çamurun hem kimyasal hem de termik etkisinden faydalandıklarına değinerek, "Normalde 50 derece suya giremeyebilirsiniz, yanarsınız ama biz çamuru 45-50 derece civarında ısıtıp cilde uyguladığımızda hiçbir yanma etkisi oluşturmadan içindeki ısıyı yavaş yavaş tedavi edilecek dokuya veriyor. Sadece uygulama yaptığımız bölgede kanlanmayı artırarak oksijensiz kalmış bölümlerin kanlanmasını ve tedavi edilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.