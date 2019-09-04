HABER

Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları yeniden belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı" - "Gün boyu takip etmek zorunda oldukları kan şekerinin ölçümü için kullandıkları kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının yüzde 40 oranında artırılmasıyla, diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında, 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini belirtti.

Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden etkin faydalanabilmeleri için değişen piyasa koşulları nedeniyle tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittiklerini bildiren Selçuk, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.

Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşların, sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Evde kullanılan 62 tıbbi malzemeye 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını, SGK'nin malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Selçuk, "62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldı. Böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalktı, kullanan hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücreti asgari seviyeye indi." açıklamasını yaptı.

Selçuk, Türkiye'de en sık görülen, önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan talesemi (Akdeniz Anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatının, yüzde 350 oranında arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Evde kullanılan solunum cihazlarında geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla güncellendi. Yeni düzenlemeyle evde kullanılan solunum cihazlarından, ev tipi mekanik ventilatörün geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla 9 bin liradan 18 bin liraya, oksijen tedavisi için kullanılan oksijen konsantratörünün geri ödeme fiyatı yüzde 130 artışla 833 liradan bin 915 liraya, oksijen tüpünün geri ödeme fiyatı da yüzde 100 oranında artışla güncellendi. Ayrıca bu cihazlarla birlikte kullanılan oksijen tüplerinin geri ödeme fiyatı yüzde 100 oranında artırıldı ve dolumu için ödenen geri ödeme rakamları da güncellendi."

- Kan şekeri ölçüm çubuğu ve insülin pompasında yeni düzenleme

Diyabet hastalarının kullandıkları malzemelerde de düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Selçuk, "Gün boyu takip etmek zorunda oldukları kan şekerinin ölçümü için kullandıkları kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının yüzde 40 oranında artırılmasıyla, diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi. Ayrıca bir kısım diyabet hastasının kullanmak zorunda kaldığı insülin pompasının geri ödeme fiyatı yüzde 50 oranında arttı ve 4 bin 884 lira oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, hasta bezlerinin ve işitme cihazlarının geri ödeme fiyatlarının arttığına da dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hasta bezinin geri ödeme fiyatı yüzde 40, sonda tıbbi malzemelerinin yüzde 30, kolostomi, ileostomi ve ürostomi tıbbi malzemelerin yüzde 40 artırıldı. Dijital işitme cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 35 oranında arttı. SGK'nin hastanelerde kullanılan bin 601 tıbbi cihaz ve malzemeye geri ödeme yaptığı tutar, 316 milyon lira artırıldı."

SGK'nin bin 601 tıbbi malzemeye geri ödeme yaptığı tutarda 316 milyon liralık iyileştirme sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ventrikül destek cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 200 bin liradan 300 bin liraya, yapay kalbin geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 300 bin liradan 450 bin liraya, epilepsi hastası çocuklarda kullanılan vagal sinir stimülatörünün geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 35 bin liradan 52 bin 500 liraya, skolyoz hastası çocukların tedavilerinde kullanılan manyetik rodun geri ödeme fiyatı yüzde 30 artışla 27 bin 500 liradan 35 bin 750 liraya, insan kaynaklı greftlerin geri ödeme fiyatları yüzde 5 ila yüzde 120 arasında değişen oranlarda, kalp pillerinin geri ödeme fiyatları yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda, mekanik kalp kapakları, biyolojik kalp kapakları için SGK'nin geri ödediği rakamlarda yüzde 10 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda iyileştirme yapıldı."

Selçuk, kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geri ödeme listesine eklenen tıbbi malzemelerin SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini belirterek, "Yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarında artış yaparak hastalarımıza kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlarla uğurlandıMardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlarla uğurlandı
“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tıbbi cihaz

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.