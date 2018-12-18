HABER

Tıbbi laboratuvarlar yönetmeliğinde değişiklik

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

Yeni yönetmelikte, tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun fiziki şartları gibi alanlarda teknik düzenleme yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun fiziki şartları gibi çeşitli alanlarda teknik düzenlemeye gidildi.

"Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun fiziki şartları gibi alanlarda teknik düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, tıbbi patoloji laboratuvar teknik alanı, boyama/özel işlem odası/alanı ve kimyasal buhar veya gazlar için özel olarak havalandırma sistemi bulunan makroskopi odasından oluşacak.

Ayrıca tıbbi patoloji laboratuvarında doktor mikroskopi inceleme odası/alanı ve arşivleme odası yer alacak ve bu alan teknik alan dışında da konumlanabilecek.

Tıbbi laboratuvar dışında uygulanan testlere ilişkin olarak da klinik/servis testlerinin kalite kontrolü ve kalibrasyonları yapılacak, sonuçları kayıt altına alınarak saklanacak.

Klinik/servis test tanımı kapsamında çalışılacak olan testler için belirtilen klinik/servis test faaliyet belgesi başvuru formu doldurulacak ve ruhsat başvuru dosyasında beyan edilecek.

Ruhsat alındıktan sonra bu kapsamda yeni başlanacak olan çalışmalar için 30 iş günü içerisinde yer alan klinik/servis test faaliyet belgesi başvuru formu doldurularak, ilgili müdürlüğe başvuru yapılabilecek.

Tıbbi laboratuvar personelinin görev ve sorumluluklarına yönelik olarak yapılan değişikliğe göre, tıbbi laboratuvarlarda mesul müdür hariç diğer tıbbi laboratuvar uzmanları, çalışma saatleri müdürlüğe bildirilmek ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla kadro dışı geçici statüde çalıştırılabilecek.

Kamu kurum/kuruluşlarında hizmetin devamlılığı açısından tıbbi laboratuvar birim sorumlularının diğer kamu kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda çalışmasına izin verilebilebilecek.

Başvuru ve başvurunun incelenmesi bölümüne yapılan ekle, tıbbi laboratuvar ruhsat başvurularında tıbbi laboratuvara bağlı olarak gözetimli hizmet laboratuvarı hizmeti verilecek ise gözetimli hizmet laboratuvarı faaliyet belgesi başvuru formu doldurularak, ruhsat başvuru dosyasına eklenecek.

Ruhsatlı tıbbi laboratuvara sonradan bağlanacak gözetimli hizmet laboratuvarı için belirtilen gözetimli hizmet laboratuvarı faaliyet belgesi başvuru formu doldurularak, 30 iş günü içinde ilgili müdürlüğe başvurulacak. Başvurunun uygun görülmesi halinde gözetimli hizmet laboratuvarı için müdürlük tarafından gözetimli hizmet laboratuvarı faaliyet belgesi düzenlenecek.

Yataklı tedavi kurumları, klinik/servis test kapsamında faaliyet gösterecekse klinik/servis test faaliyet belgesi başvuru formu doldurulacak ve ruhsat başvurusunda müdürlüğe beyan edilecek. Yataklı tedavi kurumları sonradan klinik/servis test kapsamında faaliyet gösterecekse klinik/servis test faaliyet belgesi başvuru formunu dolduracak ve yine 30 iş günü içinde müdürlüğe başvuracak. Başvuru uygun görüldüğü takdirde klinik/servis test faaliyet belgesi düzenlenecek.

- Ruhsatlandırma

Ruhsatlandırmaya ilişkin ilgili yönetmelik kapsamında kurulacak tıbbi laboratuvarlar kapsamında, Bakanlığa intikal ettirilen ruhsat başvuru dosyası, Genel Müdürlükçe dosya ve/veya Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)/Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) kaydı üzerinden incelenecek.

Kurum/kuruluş adresi içerisinde aynı uzmanlık dalında birden fazla tıbbi laboratuvar bulunması durumunda ise her bir tıbbi laboratuvarın, kurum/kuruluş adresi içerisindeki yeri/konumu belirtilerek bu yönetmelik hükümlerine uygun belgeler düzenlenecek.

Tüm tıbbi laboratuvarlar için tek başvuru yapılacak. Bakanlıkça kuruma, aynı uzmanlık dalındaki tüm tıbbi laboratuvarlar için tek ruhsat düzenlenecek ve ruhsattaki adreste, her tıbbi laboratuvarın yeri ve konumu belirlenecek ancak eğitim veren kamuya ait sağlık kurum/kuruluşları için ise ayrı ruhsat düzenlenebilecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından belirlenmiş referans hizmet laboratuvarları, 31 Aralık 2019 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamak ve Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar Belgesi'ni yenilemek zorunda olacak.

Aksi halde referans olma durumları herhangi bir işleme gerek olmaksızın iptal edilecek.

PARTNERKainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...Kainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...
Kulunç kadınlarda daha fazla görülüyorKulunç kadınlarda daha fazla görülüyor
Metrobüste verem bulaşır mı?Metrobüste verem bulaşır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Sağlık Bakanlığı tıbbi laboratuvarlar Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Verem (Tüberküloz) nedir? Verem hastalığı nasıl bulaşır? Metrobüste,uçakta dikkat!

Metrobüste verem bulaşır mı?

Genç ve güzel kalmak için ne yapılmalı?

Genç ve güzel kalmak için ne yapılmalı?

Hamilelikte kalça ağrısı neden olur? Kalça ağrısının tedavisi nasıl yapılır?

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni nedir? Gergedan virüsü nedir? Nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni ' rinovirüsler'

Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon hakkında doğru bilinen yanlışlar

Hipertansiyon hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Perimenopoz nedir? Perimenopoz belirtileri nelerdir? Perimenopoz döneminde nasıl beslenmeli?

Pek çok kadının başına geliyor ama kimse yapılacakları bilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.