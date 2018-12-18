Sağlık Bakanlığı tarafından, tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun fiziki şartları gibi çeşitli alanlarda teknik düzenlemeye gidildi.

"Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun fiziki şartları gibi alanlarda teknik düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, tıbbi patoloji laboratuvar teknik alanı, boyama/özel işlem odası/alanı ve kimyasal buhar veya gazlar için özel olarak havalandırma sistemi bulunan makroskopi odasından oluşacak.

Ayrıca tıbbi patoloji laboratuvarında doktor mikroskopi inceleme odası/alanı ve arşivleme odası yer alacak ve bu alan teknik alan dışında da konumlanabilecek.

Tıbbi laboratuvar dışında uygulanan testlere ilişkin olarak da klinik/servis testlerinin kalite kontrolü ve kalibrasyonları yapılacak, sonuçları kayıt altına alınarak saklanacak.

Klinik/servis test tanımı kapsamında çalışılacak olan testler için belirtilen klinik/servis test faaliyet belgesi başvuru formu doldurulacak ve ruhsat başvuru dosyasında beyan edilecek.