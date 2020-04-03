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Tıbbi malzeme temininde şirketlerden Alman hükümetine destek

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 09:03 | Son Güncelleme

Almanya'da hükümet ve uluslararası bağlantıları olan büyük Alman şirketleri tıbbi malzeme temini konusunda iş birliği yapıyor.

Tıbbi malzeme temininde şirketlerden Alman hükümetine destek

Şirketlerin temsilcileri, hükümetin yurt dışından tıbbi araç ithal etmesine yardımcı olacak.Almanya'da hükümet ve iş dünyası koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası arz sıkıntısı oluşan tıbbi ekipman tedariki konusunda iş birliği yapıyor. Reuters haber ajansının güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, uluslararası bağlantıları olan Volkswagen (VW), Lufthansa ve BMW gibi büyük Alman şirketlerinin temsilcileri Sağlık Bakanlığı'nın satın alma biriminde görevlendirildi. Şirket temsilcilerinin, koruyucu maskeler, tıbbi cihazlar veya yedek parçalarla ilgili giderek daralan uluslararası piyasalarda bağlantılarını kullanarak, söz konusu ürünlerin Çin'den teminine katkı sunmaları öngörülüyor. BMW ve VW gibi şirketler hükümetle yapılan işbirliğini teyit etti.

Alman hükümeti tarafından hazırlanan bir raporda, Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası tedariklerle ilgili olarak aralarında BASF, Fiege, Lufthansa, Otto ve VW'nin de bulunduğu şirketlerle çerçeve anlaşmalar yaptığı belirtildi. Bu konuda kararın ise Başbakan Angela Merkel ile bakanlar arasında koronavirüs salgınının değerlendirildiği 30 Aralık'taki toplantıda alındığı kaydedildi.

Reuters'in eyalet çevrelerinden edindiği bilgilere göre, Almanya'nın tıbbi malzeme tedarik etmesi konusu Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının Perşembe günü yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Eyaletler, hastanelerde görevli personel için koruyucu giysilerin hızla temin edilmesini istiyor. Katılımcıların verdiği bilgilere göre, bu konuda federal ve eyalet hükümetleri ile şirketlerin işbirliğini geliştirmesi konusunda görüş birliği sağlandı. Koronavirüs salgınının etkili olduğu ABD ve diğer ülkeler de uluslararası piyasalarda yüklü miktarlarda tıbbi cihaz ve koruyucu malzeme satın almaya çalışıyor.

BMW sözcüsü Çin iş çevrelerindeki temasları ışığında kısa sürede tıbbi ekipman ve maske tedarik edebilmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. VW de, Alman şirketlerinin Çin'de sıkı ilişkileri olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin tıbbi malzeme tedarik edilmesi için kullanılabileceğini belirtiyor.

Reuters/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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