'Tıbbi Tedavi Gören Göçmen Çocuklar Sınır Dışı Ediliyor'

Uygulamanın yürürlüğe girmesi için Trump yönetiminin talep ettiği değişikliklerin bir hakim tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD Bölge Hakimi Dolly Gee’nin anlaşmaya yapılan değişiklikleri onaylamayacağı sanılıyor, zira Gee 2015’te Flores Anlaşmasını Amerika’ya aileleriyle gelen çocukları da kapsayacak şekilde genişletmiş ve Obama yönetiminden gözaltındaki çocukları en kısa sürede serbest bırakmasını istemişti.

Davaya katılan diğer eyaletler ise Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington ve DC.

California eyaleti ayrıca Trump yönetiminin göçmenlere yönelik bir diğer girişimini mahkemeye taşıyor. California, devlet desteğinden yararlanan yasal göçmenlerin Yeşil Kart almasını zorlaştırmak için yapılan öneriyi durdurmak amacıyla mahkemeye başvurdu.