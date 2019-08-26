'Tıbbi Tedavi Gören Göçmen Çocuklar Sınır Dışı Ediliyor'

Göçmenlik avukatları Boston’da federal yetkililerin tıbbi tedavi için özel göçmenlik statüsü alan yabancı ülke doğumlu çocukları haksız şekilde ülkelerine geri gönderdiklerini aktardı. İrlanda Uluslararası Göç Merkezi en az beş ailenin bu ay ABD’yi 33 gün içinde terk etmeleri için uyarı notu aldıklarını bildirdi. Bu ailelerin özel statüsü, devlet tarafından karşılanan sağlık sigortasından yararlanmalarının ve çocukları tedavi görürken Amerika’da çalışma izinlerinin de olmasının önünü açıyor. Ancak göçmenlik avukatlarına göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Hizmetleri ailelere gönderdiği mektupta bu “ertelenmiş dava” taleplerinin artık kabul edilmediğini bildirdi. Yalnızca İç Güvenlik Balkanlığı’nın onay verdiği bazı asker ailelerinine imtiyaz tanındığı belirtiliyor. Avukatlar benzer uyarıların Boston’un yanı sıra California, Kuzey Carolina ve başka eyaletlerde gönderildiğini söylüyor. 19 eyaletten Trump yönetimine dava Öte yandan Trump yönetiminin göçmen çocukların gözlatında tutulma süresine getirilen kısıtlamayı kaldırma yönündeki uygulamasına tepkiler devam ediyor.

19 eyalet Trump yönetiminin bu girişimine karşı dava açıyor. Konunun yargıya taşınmasına öncülük edenler California Başsavcısı Xavier Becerra ve Massachusetts Başsavcısı Maura Healey. Becerra yapılan değişikliğin çocukları tehlikeye attığını söyledi. 1997 tarihli Flores Anlaşması sığınma talep eden ailelerin çocuklarının gözaltında tutulma süresine kısıtlama getiriyor. Bu anlaşma yönetimin sığınma süreçlerini bekleyen binlerce göçmen aileyi serbest bırakmasını öngörüyor. Anlaşma göçmen çocukların 20 günden fazla gözaltında tutulmasına izin vermiyordu. Resmi rakamlara göre, bu bütçe yılında 475 bin aile Amerika’nın güney sınırını yasa dışı yollarla geçti. Bu rakam geçen yılkinin üç katı. Trump yönetimiyse anlaşmayı göçmenleri beraberlerinde çocukları da getirmek konusunda cesaretlendirdiği, böylece sığınma süreçlerini beklerken serbest kaldıkları gerekçesiyle eleştiriyor. Aileler davalarının göç mahkemesine iletilmesi için birkaç ay bekliyor. Yeni düzenleme bu ailelerin süreci gözaltı merkezlerinde beklemesine neden olacak.