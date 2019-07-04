Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Sezik, nane tarımı için milli plan yapılması gerektiğini belirterek, "Bitki ve meyve çayı piyasası ihmal edilemez. Almanya'da son derece fazla, geniş. Rusya, Polonya daha az ama devamlı artıyor. ABD'de ciddi miktarda bitki ve meyve çayı, tıbbi çay satışları var." dedi.

Ekrem Sezik, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna sunum yaptı.

Sezik, Türkiye'nin, bitki ve meyve çaylarında kullanılan, kolay satabileceği aromatik bitkilerin üretimine ağırlık vermesinin doğru olacağını, çok çeşitli bitki üretimine yoğunlaşmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkileri baştan sona analiz edecek laboratuvar bulunmadığını belirten Sezik, "Ne üniversite laboratuvarları ne devletin Sağlık Bakanlığının, Tarım Bakanlığının laboratuvarı var. Bu çok önemli çünkü piyasa kontrolünüzü bununla yapacaksanız. Yani etkili maddeyi yaptınız ama aynı yerde pestisit, herbisit vesaire ağır metal bunlar yapılamıyorsa o zaman siz tüketiciye zararlı maddeleri de beraber veriyorsunuz demektir." şeklinde konuştu.