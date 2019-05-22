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Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: - "Bu bitkileri (tıbbi ve aromatik bitkiler) işlemeden vermeyeceksiniz. Örneğin ökseotunun kilosunu 1 liraya ihraç etmeyip ön işleme tabi tutup 100 liraya satarsınız. Onurla ve büyük mutlulukla 'çer çöp' denilen şeylerle devletime yılda 1,5 milyon lira vergi ödüyorum. Benimki bunun içinde bir damla" - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Odun dışı orman ürünlerimizde 2018 yılında 900 milyon dolarlık ihracatımız var. Bu yıl için hedefimiz 1,1 milyar dolardır. 2023'te ise hesaplamalarımıza göre ihracatımız 5 milyar doların üzerine çıkacak"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, tıbbi aromatik bitkilerin işlenmeden ihraç edilmemesi gerektiğini belirterek, "Örneğin ökseotunun kilosunu 1 liraya ihraç etmeyip ön işleme tabi tutup 100 liraya satarsınız. Onurla ve büyük mutlulukla 'çer çöp' denilen şeylerle devletime yılda 1,5 milyon lira vergi ödüyorum. Benimki bunun içinde bir damla." dedi.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, buradaki sunumunda, uzun yıllar "çer çöp" olarak görülen tıbbi aromatik bitkilerin, başta birçok hastalığın tedavisi olmak üzere çok sayıda alanda kullanıldığını söyledi.

Bazı bitki ve meyvelere yönelik bilgileri paylaşan Saraçoğlu, "Anadolu topraklarının bitkisel varlığı, dünyanın en büyük potansiyel gücüne sahip ama biz hala bunun farkında değiliz." diye konuştu.

Osmanlı arşivlerinde sayısız tıbbi reçete bulunduğunu ancak bu arşivlerin Osmanlıca bilmeyen gençler tarafından incelenemediğini ifade eden Saraçoğlu, "Evlatlarımız atasının yazdıklarını okuyamıyor. Bu bilgilerden mahrumdurlar. Atasının arşivlerini okuyarak yaşatan gençlere ihtiyaç vardır. Latin harflerine karşı değilim, bu lüzumluydu ama gençlerimiz arşivlerimizi okuyamıyorlar." dedi.

Piri Reis'in Newton'dan önce yer çekimini tespit ettiğini ve kitabında buna yer verdiğini belirten Saraçoğlu, benzer şekilde çiçek aşısının da İngiltere'den önce Osmanlı tarafından bulunduğunu ve uygulandığını dile getirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 78'inin bitkisel tedavi kullandığını kaydeden Saraçoğlu, tıbbi aromatik bitkilerin katma değer yaratılarak ihraç edilmesi gerektiğine işaret etti.

Tohumun bugün biyolojik silah olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, Türkiye'nin yerli tohum çeşitlerini kullanarak yüksek verimli yeni türler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Saraçoğlu, konuşmasını Yunus Suresi'nin bazı ayetlerini okuyarak tamamladı.

- "Bilim insanları Osmanlıcayı öğrenebilir"

Komisyon Başkanı Aydın, Saraçoğlu'nun konuşmasının ardından milletvekillerine söz verdi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Saraçoğlu'nun Kur'an-ı Kerim'den sureler okumasını eleştirerek, bilimsel bir komisyonda dini unsurlara yer verilmesinin doğru olmadığını savundu.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da Saraçoğlu'nun latin harflerine ilişkin açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Bir ülkenin arşivlerini inceleyecek olanlar sokaktaki insanlar değil bilim insanlarıdır. Latin harflerine geçmemizi eleştirel şekilde dile getirdiniz, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bilim insanları Osmanlıcayı öğrenebilir." şeklinde konuştu.

Ünsal, ayrıca Saraçoğlu'na TRT'deki programı karşılığında aldığı ücreti de sordu.

İbrahim Saraçoğlu da söz konusu televizyon programı için program başına 10 bin lira ücret ödendiğini söyledi. Saraçoğlu, ayrıca şahsına ait konuşmaları kullanarak uydu üzerinden ürün pazarlayan çok sayıda kişiyi dava ettiğini de bildirdi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da Saraçoğlu'nun bitkilerin tedavilerde kullanımına yönelik sözlerinin, bilimsel sonuçlardan değil gözlemlerden oluştuğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Saraçoğlu'na "Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından ekonomiye katkı için neler yapılabilir?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya karşılık Saraçoğlu, "Bu bitkileri işlemeden vermeyeceksiniz. Örneğin ökseotunun kilosunu 1 liraya ihraç etmeyip ön işleme tabi tutup 100 liraya satarsınız. Onurla ve büyük mutlulukla 'çer çöp' denilen şeylerle devletime yılda 1,5 milyon lira vergi ödüyorum. Benimki bunun içinde bir damla." yanıtını verdi.

- Hazine arazisi tahsis ediliyor

Komisyonda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce de sunum yapıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Türkiye'nin düşük tutarla ihraç ettiği tonlarca tıbbi aromatik bitkiyi, yüksek fiyatlarla küçük kutularda ekstrakt (özüt) olarak ithal ettiğini kaydetti. Bu bitkilerin üretimlerine yönelik birçok önemli sorun ve engel bulunduğuna işaret eden Kayacan, "Tıbbi aromatik bitkiler için sözleşmeli üretim modeli oluşturulmalı ve destekleme miktarları da artırılmalı." diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 11 binin üzerinde bitki türünden yaklaşık 3 bin 500'ünün endemik olduğunu söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin de aralarında bulunduğu ürünleri "odun dışı orman ürünleri" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Karacabey, "Odun dışı orman ürünlerimizin üretimi her yıl artıyor. 2018 yılında 701 bin ton üretildi. Bu yılki hedefimiz 750 bin ton. Bu ürünlerde 2018 yılında 900 milyon dolarlık ihracatımız var. Bu yıl için hedefimiz 1,1 milyar dolardır. 2023'te ise hesaplamalarımıza göre ihracatımız 5 milyar doların üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Karacabey, tıbbi aromatik bitkilerin üretimi için hazine arazisi tahsis edildiğini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan

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