HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı

Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı.Toplantıya Mustafakemalpaşa Belediye Başkan yardımcısı Erol Pektez, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın katıldı.

Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı.
Toplantıya Mustafakemalpaşa Belediye Başkan yardımcısı Erol Pektez, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın katıldı. Sadettin Akkoyunlu, “Kıraç ve boş arazileri nasıl verimli ve ekonomik hale getirilebiliriz diyerek görevlendirdiğimiz teknik çalışma arkadaşlarımız yerinde incelemelerde bulunarak, bu ürünlerin birim alanda az masrafla yüksek getirisi olduğunu tespit etti. Halk Eğitimi Merkezimizin ziraat mühendisleri bu konu ile vermiş oldukları ders ve seminerler sayesinde üreticilerimiz bilgilendirildi. Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikası 1000 kişiden fazla üreticimize dağıtıldı” dedi.

Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i salıverildiBalıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i salıverildi
Mustafakemalpaşa’ya Başkan Aktaş sözüMustafakemalpaşa’ya Başkan Aktaş sözü
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

İran'dan deprem sonrası açıklama: Teyakkuzdayız

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.