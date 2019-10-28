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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Şanlıurfa'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

Komisyon Başkanı İbrahim Aydın: - "Bitki çeşitliliği olarak ülkemiz çok zengin, 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği var. 3 bin 600 endemik tür var ama bunlardan ülkemizin aldığı pay çok düşük" "Bizim hedefimiz, 2023'de Cumhuriyetin 100'üncü yılında 5 milyar dolar bir gelirimiz olsun diye bekliyoruz"

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler noktasında gelirinin istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Bizim hedefimiz 2023'de Cumhuriyetin 100'üncü yılında 5 milyar dolar bir gelirimiz olsun diye bekliyoruz." dedi.

Aydın, beraberindeki Komisyon Başkanvekili Recep Şeker, Komisyon Sözcüsü Refik Özen, Komisyon Katibi Zemzem Gülender Açanal, Komisyon üyesi Ali Cumhur Taşkın ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile kentte tıbbi aromatik bitki yetiştirilen yerlerde inceleme yaptı.

Temaslarının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydın, komisyonun TBMM'de bulunan 5 partinin teklifleriyle kurulduğunu ve 3 ayını tamamladığını söyledi.

TBMM'de 11 toplantı yaptıklarını ve sektör temsilcileriyle, akademisyenlerle görüştüklerini anlatan Aydın, bunların yanı sıra arazi çalışması gerçekleştirdiklerini ve bölgeleri ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Aydın, çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da incelemeler yaptıklarını anlatarak, "Bitki çeşitliliği olarak ülkemiz çok zengin, 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği var. 3 bin 600 endemik tür var ama bunlardan ülkemizin aldığı pay çok düşük. Dünyadaki hacme baktığımız zaman 115 milyon dolar civarında. Bizim ülkemize katkısı 700 dolar civarında, 1 milyar dolar bile olmamış. Son yıllarda güzel çalışmalar oldu, her kurum üzerine düşen görevi yaptı. Bu üretimin ve pazarlamanın önünde belli sıkıntılar vardı, bunları nasıl aşabiliriz diye bu komisyon kuruldu. Şu anda komisyon uzmanlarıyla beraber raporunu yazmaya başladı ve kasımın 21'inde bitecek." diye konuştu.

Kırsal kesimdeki çiftçilerin tıbbi aromatik bitkiler konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten Aydın, Şanlıurfa'nın çiftçi eğitimi noktasında pilot il seçildiğini hatırlattı.

Aydın, eğitimler sayesinde hangi ürünün nerede yetişeceğini ve pazarının bulunması halinde Türkiye'nin büyük bir atak yapacağını vurgulayarak "Bizim hedefimiz 2023'de Cumhuriyetin 100'üncü yılında 5 milyar dolar bir gelirimiz olsun diye bekliyoruz. Ve ilerde 2050 yılında da tüm projeler bittiğinde, hedef ürünü bulduğumuzda ve iyi bir şekilde pazarladığımız zaman Türkiye'de niye 50 milyar dolar olmasın. Aynı zamanda kırsal kalkınmayı sağlamak ve kırsal kalkınmadaki kadınlarımıza da iş imkanını gerçekleştirmemiz lazım." dedi.

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İbrahim Aydın Şanlıurfa TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu

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