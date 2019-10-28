Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Şanlıurfa'da

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler noktasında gelirinin istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Bizim hedefimiz 2023'de Cumhuriyetin 100'üncü yılında 5 milyar dolar bir gelirimiz olsun diye bekliyoruz." dedi.

Aydın, beraberindeki Komisyon Başkanvekili Recep Şeker, Komisyon Sözcüsü Refik Özen, Komisyon Katibi Zemzem Gülender Açanal, Komisyon üyesi Ali Cumhur Taşkın ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile kentte tıbbi aromatik bitki yetiştirilen yerlerde inceleme yaptı.

Temaslarının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydın, komisyonun TBMM'de bulunan 5 partinin teklifleriyle kurulduğunu ve 3 ayını tamamladığını söyledi.

TBMM'de 11 toplantı yaptıklarını ve sektör temsilcileriyle, akademisyenlerle görüştüklerini anlatan Aydın, bunların yanı sıra arazi çalışması gerçekleştirdiklerini ve bölgeleri ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Aydın, çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da incelemeler yaptıklarını anlatarak, "Bitki çeşitliliği olarak ülkemiz çok zengin, 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği var. 3 bin 600 endemik tür var ama bunlardan ülkemizin aldığı pay çok düşük. Dünyadaki hacme baktığımız zaman 115 milyon dolar civarında. Bizim ülkemize katkısı 700 dolar civarında, 1 milyar dolar bile olmamış. Son yıllarda güzel çalışmalar oldu, her kurum üzerine düşen görevi yaptı. Bu üretimin ve pazarlamanın önünde belli sıkıntılar vardı, bunları nasıl aşabiliriz diye bu komisyon kuruldu. Şu anda komisyon uzmanlarıyla beraber raporunu yazmaya başladı ve kasımın 21'inde bitecek." diye konuştu.