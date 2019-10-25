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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu Hatay’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu, Hatay’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu, Hatay’da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesini gezdi.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu, Hatay’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu, Hatay’da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesini gezdi. Ziyaretin sonunda konuşan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, komisyon hakkında bilgiler verdi. Aydın, “Bu komisyonumuz Türkiye büyük milletler Meclisi’nin Gazi meclisinde 5 farklı günde kuruldu. 3 aylık bir süreydi ve tekrar çalışma süresi uzatılarak çalışmalara devam ediyoruz. Şu ana kadar mecliste 11 toplantı yaptık. 68 tane bilim adamı bu tıbbi aromatik ilgilenenler, üreticiler ve bakanlık aramızdaki uzman arkadaşlar ile yetkililer de dinledik. Aynı zamanda il çalışma ziyaretleri yapıyoruz” dedi.
Hatay’ın bitki çeşitliliğinden de bahseden Aydın, “Tabi Hatay’da bitki çeşitliği olarak çok fazla çeşitliliğe sahip bir yer. Ülkemizin zaten çok zengin bu konuda 12 bin üzerinde bitki çeşitliliği var. Ülkemizde 3 bin 600 endemik bitki, Hatay’ımızda da 2 binin üzerinde bitki çeşitliliği var, 300’ün üzerinde de endemik tür var. Türkiye’deki en kapsamlı olan müzede Hatay ilimizde” dedi.
Tıbbi aromatik bitki gelirlerinin 2023 yılında 5 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade eden Aydın, “Bizim amacımız şu anda ülkemiz madem bu kadar zengin bir ülke, 12 bin üzerinde tıbbi aromatik bitkisi var, 3 bin 600 endemik tür var ama dünya ekonomisinden bunun ne kadarını alabiliyor, 115 milyon dolar bir hacmin var, bizim ülkemizin aldığı burada milyon dolarlar aşamasında. 500-600 milyon dolarlardan bahsediliyor. Kırsal kalkınmanın da lokomotifi olacak şekilde bu. Biz diyoruz ki bunları iyi bir şekilde değerlendirebilirsek 2023 yılına kadar bizim bu durumdan 5 milyon dolar gelirimizin olması lazım. Biz son yıllarda zenginliğimiz farkına vardık ve üretime başladık. Bizim isteğimiz şu, biz burada yalnız Defne’yi işlemeden ve ya kekik, ada çayı, bunlar yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünler, biz bunları ilaç yaparak, yağını çıkartarak o duruma getirerek ilaç sanayisinde kullanmamız gerekiyor. Yoksa dağdan topladığımız gibi onu ihraç etmek değil hatta endemik türlerin korunması ve onların tarımını yapmak ve ondan sonra sanayileştirip ülke dışına ihracat yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu’nun bitki müzesine gerçekleştirdiği ziyarete AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdür Hüsnü Işıkgör de eşlik etti.

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