Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2050 hedefi: 50 milyar dolar

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hacminin olduğunu belirterek, “Ülkemiz bu konuda çok zengin. Müthiş bir potansiyeli var. Niye yani 2050 yılında 500 milyar dolardan bizim de o pastadan alacağımız pay, 50 milyar dolar olmasın. Bu bir hayal değil. Çünkü biz turizmde de yıllar önce milyon dolarlarken şimdi 50 milyar doların üzerinde bir gelirimiz var” dedi.

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, KTÜ Orman Fakültesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’de 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği olduğunu belirten Aydın, “3 bin 600 endemik tür var. Bunun en yoğun bulunduğu bölge bu bölge. Artvin’de yalnızca 2 bin 727 bitki var. Bu 2 bin 727 bitki neredeyse Almanya’dan daha fazla. Aynı zamanda endemik türler de var” ifadelerini kullandı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyadaki hacminin 115 milyar dolar olduğunu kaydeden Aydın, “Her ile özel bir ürün olsun dedik. Gül denilince nasıl ki akla Isparta geliyorsa önümüzdeki yıllarda da alıç denilince akla Artvin, dağ kekiği denilince Rize gelecek, Trabzon denilince likarba ve Samsun denilince akla salep olacak. Bu şekilde çalışmalarımız var. Bu sektör bu bölgede çok önemli. Dünyada şu andaki hacme baktığımızda 115 milyar dolar civarında bir hacmi var. Bunun 150 milyar dolara doğru gittiği görülüyor. 2050 yılında da 500 milyar dolardan bahsediliyor. Çünkü insanlar sentetik ilaçlardan kaçıp bitkisel ilaçlara fizyoterapi, sağlık turizmine oraya doğru kaymaya başladı. Bizim ülkemize baktığımız zaman milyon dolarlarla anılıyor. 1 milyar dolar bile yok yani. Ama biz hedef koyduk. 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hacmi olacak bu sektörün. Bunun için altyapı var. Çalışmalar var. Fakat bir dağınıklık var. Belli bir dar boğazlar vardı. Onun için bu komisyon kuruldu. Bu komisyonun sayesinde bu dağınıklık ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi içerisinde belki ilerde bir üst kurul kurulması gibi bir durum olacak. Ülkemiz bu konuda çok zengin. Müthiş bir potansiyeli var. Niye yani 2050 yılında 500 milyar dolardan bizim de o pastadan alacağımız pay, 50 milyar dolar olmasın. Bu bir hayal değil. Çünkü biz turizmde de yıllar önce milyon dolarlardayken şimdi 50 milyar doların üzerinde bir gelirimiz var” dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerinden gıda takviyesi, ilaç ve kozmetik gibi katma değeri yüksek ürünler elde etmek istediklerini vurgulayan Aydın, “Biz burada yetişen endemik türlerimizi, doğal ürünlerimizi organik olarak yaparak bir ham madde olarak vermek istemiyoruz. Biz kendi ürünümüzü hem gıda takviyesi, hem ilaç ve hem kozmetik olarak kendimiz katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Çinliler de geldiği zaman şu kadar ton hammadde istiyorlar. Biz onu istemiyoruz. Bir kendi ürünümüzü hem gıda takviyesi olarak hem ilaç olarak hem kozmetik olarak kendimiz katma değeri yüksek ürünler üreterek fizyoterapi olayı sağlık turizmini yaptığımız zaman bu bölgeler çok uygun buna. Bu hedeflere ulaşacağız” diye konuştu.



