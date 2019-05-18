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Tıbbiyeli şehitler Çanakkale'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi tarafından, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan tıbbiyeli öğrenciler için "Tıbbiyeden Şehadete" programı düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi tarafından, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan tıbbiyeli öğrenciler için "Tıbbiyeden Şehadete" programı düzenlendi.

57'nci Alay Şehitliği önünde düzenlenen programda, Çanakkale Savaşları'nda, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar'a kadar, dar, sarp ve engebeli cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan ve burada şehit olan tıbbiyeli öğrenciler anıldı.

İftar yemeği ile başlayan program, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, anma etkinliğinin bu sene 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçmişlerini bilerek, 1915 Çanakkale ruhunu geleceğe taşımak adına bu misyonu üstlendiklerini ifade eden Özen, "Çünkü 100 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında tıbbiyeden gelen öğrencilerimiz şehit düştü. Bu yüzden şehit tıbbiyeli öğrencilerimizi yad etmek adına bu programı düzenledik." dedi.

Etkinliğin, Kesik Dere Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması ile sona ereceği öğrenildi.

Programa, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve sağlık çalışanlarının katıldığı bildirildi.

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