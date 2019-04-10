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Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu rahatsızlığı ile Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hastaneye kaldırıldı.Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu rahatsızlığı ile Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hastaneye kaldırıldı.
Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Lama’nın özel sekreteri Tenzin Taklha yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki Tibetli Budist rahibin Yeni Delhi’de gençlik liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra sorun yaşadığını söyledi. Taklka, “Doktorlar göğüs enfeksiyonu teşhisi koydu. Bunun için tedavi ediliyor. Durumu şimdi stabil. Hastanede iki üç gün tedavi görecek” şeklinde açıklama yaptı.
Dalai Lama olarak bilinen Tenzin Gyatso’nun Tibet’ten Hindistan’a sürgün olarak gelmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Lama, o zamandan beri milyonlarca Tibetli Budist tarafından saygı görüyor. Hindistan ise Lama’yı resmen “en saygın ve onur konuğu” olarak nitelendiriyor.

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