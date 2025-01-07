Tibet'te deprem! Hindistan'da bile hissedildi... Onlarca ölü ve yaralı var

Tibet-Nepal sınırı yakınlarında bu sabah saatlerinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 6:35’te kaydedilen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı. Deprem, özellikle Dingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken, sarsıntılar Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi.

EN AZ 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Devlet yayın kuruluşu CCTV’nin açıklamasına göre, Dingri ilçesi ve çevresinde çok güçlü sarsıntılar hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların, özellikle zorlu hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediği ifade edildi.

HİNDİSTAN’DAN BİLE HİSSEDİLDİ

Tibet’teki depremin etkileri Hindistan’da da paniğe neden oldu. Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerde hissedilen sarsıntılar, halkı sokağa döktü. Yetkililer, şu ana kadar Hindistan’da herhangi bir can kaybı ya da büyük hasar rapor edilmediğini belirtti.

BÖLGENİN JEOLOJİK RİSKLERİ

Depremin meydana geldiği Tibet-Nepal sınırı, Avrasya ve Hindistan tektonik levhalarının çarpıştığı jeolojik olarak aktif bir bölge olarak biliniyor. Bu bölge, Himalayaların oluşumuna neden olan levha hareketleri nedeniyle sık sık büyük depremlerle karşılaşıyor.

Uzmanlar, gelecekte de bu tür depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Deprem sonrası halkın güvenli bölgelere tahliyesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

DEPREMLERLE YAŞAYAN BİR BÖLGE

Tibet ve çevresi, aktif deprem bölgelerinden biri olması nedeniyle sürekli risk altında. Uzmanlar, bölge halkının depreme dayanıklı binalarda yaşamalarını ve acil durum hazırlıklarını ihmal etmemelerini öneriyor.