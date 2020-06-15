Tibia ve fibula kemiği nedir? Kaval kemiği (Tibia kemiği) nerededir? Kaval kemiği (Tibia kemiği ) kırılması nasıl tedavi edilir?

Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcu Fernando Muslera'nın kaval kemiği (Tibia kemiği) kırıldığı öğrenildi. Olay sonrası çok sayıda kişi kaval kemiği (Tibia kemiği), fibula kemiği hakkında bilgi edinme arayışına girdi. İşte kaval kemiği (Tibia kemiği) hakkında bilinmesi gerekenler
Kaval Kemiği ya da tibia kemiği, insan vücudunun neredeyse tamamını taşıyan ancak kolayca kırılabilecek bir pozisyonda bulunmaktadır. Ayak bileği ile diz arasında bulunan kaval kemiği kırılması gibi durumlarda röntgen yöntemiyle teşhis edilip, alçı, sabitleme, fizyoterapi ve ameliyat gibi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.
Kaval kemiği diğer ismiyle tibia kemği omurgalıların bacaklarında dizin altındaki iki kemikten (diğeri fibula) daha iri ve dayanıklı olanıdır ve dizi ayak bileğine bağlar. Diz eklemine girdiği üst kısmı geniş, alt üçte bire kadar daralan, sonra ayak bileği eklemine doğru tekrar genişleyen prizmoid bir şekli vardır
Bacaklarda yer alan fibula kemiği vücudu taşıma görevi üstlenen bir yapıdır. Bacak bölgesindeki tibia adlı iki farklı kemikten biri olarak bilinir. Ayak bileği ile beraber bacak kaslarını destekleyen bir kemiktir. Diğer ismine baldır kemiği olarak da bilindiğini söylemek mümkün. Bacağın dış kısmında bulunan fibula kemiği tibiaya paralel olarak uzanmaktadır. Asıl yükü taşıyan tibia iken, fibula kemiği stabilize etmek ve desteklemek amaçlı bacak bölgesinde bulunur.
Kaval kemiği, Latince Tibia olarak geçmektedir. Fibula kemiği ile beraber diz altından, ayak bileğine kadar uzanmaktadır. Ancak, tibia fibulaya oranla daha iri ve dayanıklıdır. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda kaval kemiğinin vücuttaki görevinin yük taşımak olduğu belirtilmektedir.
Tibia kemiği kırıklarının tedavisi, kırığın durumuna ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Kırılma sonrasından hastalar şiddetli ağrı hissedebilir. Bunun yanında Tibia Kemiği kırığının oluştuğu bölgede şişlik ve morarma görülür. Yine ezilme sonucunda oluşan kırıklarda ise kas ve sinir tahribatı oluşur. Tedaviye karar verilirken tüm bu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Çok ciddi olmayan kırıklar, alçı ve istirahat ile tedavi edilebilir. Fakat çok parçalı kırıklarda cerrahi müdahale gerekmektedir.
Belli başlı bazı nedenlerden dolayı fibula kemiği ağrısı yaşanabilmektedir. Özellikle bu kırıklardaki asıl etken travmalardır. Bacağı hareket ettirmek suretiyle ciddi anlamda ağrılar yaratır. Eğer zamanında tedavi gerçekleştirilmezse ağrılar kronikleşme durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir.