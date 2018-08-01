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Tibor Pleiss Anadolu Efes'e trnasfer oldu

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 01.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, Alman pivot Tibor Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tibor Pleiss Anadolu Efes'e trnasfer oldu

Anadolu Efes, Alman pivot Tibor Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Transfer resmi siteden duyuruldu. Pleiss, Ergin Ataman'ın Galatasaray döneminde forma giyiyordu.

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