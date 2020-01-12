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  4. Ticaret Anlaşmasının İlk Bölümü İmzalanıyor

Ticaret Anlaşmasının İlk Bölümü İmzalanıyor

12.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Amerika’yla Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde Pekin’in müzakere heyetinin başındaki isim olan Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için Washington’da olacak

Ticaret Anlaşmasının İlk Bölümü İmzalanıyor

Amerika’yla Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde Pekin’in müzakere heyetinin başındaki isim olan Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için Washington’da olacak.

Konuyla ilgili açıklama Ticaret Bakanlığı’ndan geldi.

Buna göre Liu, 13-15 Ocak tarihleri arasında Washington’da olacak.

İmzayla ilgili iki ülke heyetlerinin yakın temasta olduğu belirtiliyor.

Başkan Donald Trump da 2019’un son gününde söz konusu anlaşmanın 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacağını kydetmişti.

Trump imzanın ardından da kendisinin Pekin’e giderek anlaşmanın ikinci bölümü için görüşmelere başlayacağını kaydetmişti.

Amerika 1.5 yıl önce Pekin’in adaletsiz uygulamalarını gerekçe olarak göstererek bu ülkenin ürünlerine yönelik ek vergile uygulamaya koymuş, Çin’in de karşılık vermesi üzerine ‘ticaret savaşı’ olarak nitelenen süreç başlamıştı.

‘Phase 1’ olarak nitelenen söz konusu anlaşma ek vergilerin kaldırılmasını ve Çin’in daha fazla Amerikan ürünlerini satın almasını içeriyor.

Bununla birlikte anlaşmaya dair herhangi bir belge kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Çinli yetkilierden de 2 yıl içinde 200 milyar dolar Amerikan ürün ve hizmetlerinin ithal edilmesiyle ilgili taahhüt konusunda bir açıklama gelmedi.

Başkan Donald Trump anlaşmayla Çin’in Amerika’dan ürün satın alma oranının iki katına çıkacağını belirtiyor.

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