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Ticaret Bakan Yardımcısı Batur İpsala Sınır Kapısı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur İpsala Sınır Kapısı'nda

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İpsala Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Batur, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da Batur'a yeniden yapılması planlanan İpsala Gümrük Kapısı'nın inşaat ruhsatını takdim etti.

Öte yandan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'nın yenileme çalışmalarının 3 Kasım’da başlayacağını ve 1 yıl içerisinde bitirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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inceleme İpsala Sınır Kapısı Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur

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