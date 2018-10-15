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Ticaret Bakan Yardımcısı Metin, Sarp'ta incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "Amacımız şu; bu kapının modernizasyonu bittiğinde hem araç hem de yaya geçişinde çok daha hızlı gümrük işlemlerinin olduğu bir hizmeti vermek"

ARTVİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonu bittiğinde hem araç hem de yaya geçişinde çok daha hızlı gümrük işlemleri hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Metin, Sarp Gümrük Müdürlüğü toplantı salonunda Sarp Sınır Kapısı'nın işleyişi ve yürütülen modernizasyon çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.

Ardından sınır kapısında incelemelerde bulunan Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapılarının modernizasyonu içerisinde çok önem verdikleri Sarp Sınır Kapısı'nın inşaatının bitme aşamasına geldiğini gördüklerini ifade etti.

Kısa süre içerisinde Sarp Sınır Kapısı'nın gümrük hizmetlerini en iyi şekilde verir hale geleceğini vurgulayan Metin, inşaat devam ederken dört dörtlük şekilde, hiçbir aksamaya mahal vermeden gümrük işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Metin, Sarp Sınır Kapısı'nın yaya ve araç geçişinin en yoğun yaşandığı kara hudut kapıları arasında olduğuna işaret ederek, "Amacımız şu; bu kapının modernizasyonu bittiğinde hem araç hem de yaya geçişinde çok daha hızlı gümrük işlemlerinin olduğu bir hizmeti vermek." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak "en kolay ticaret, en güvenli ticaret ve en hızlı ticaret" sloganıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini vurgulayan Metin, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızın politikalarını da bu temel üzerine oluşturuyoruz. Bu kapsamda gümrük işlemlerimizin çok daha hızlı, çok güvenli bir ortamda ve çok daha kolay yapılabilmesi noktasında, buna ek olarak da yasa dışı ticaretin engellenmesi kapsamında yeni hizmet binamızı, vatandaşlarımızın ve diğer devletlerin vatandaşlarının kullanımına açacağız. Şimdiden devletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. En kısa sürede bitirip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kapının açılışını yapmak istiyoruz."

- "Şu an beş noktada tamamladığımız işlemi tek noktaya indirmiş olacağız"

Metin, yıl bitmeden Sarp Sınır Kapısı'nı hazır hale getireceklerini kaydederek, şunları kaydetti:

"En kolay, en hızlı gümrük işlemleri için tek durak projesini hayata geçireceğiz. Yani gümrük işlemi için ister tır, ister araç, ister otobüs, ister yaya geçişlerinde vatandaşımız geldiği zaman kapıda tek noktada işlemini tamamlamış olacak. Şu an beş noktada tamamladığımız işlemi tek noktaya indirmiş olacağız. Hatta şu anda da tek nokta hizmetini vermekteyiz. İnşaatını bitirip hizmete açılan bir bölüm var. Orada tek durak işlemini şu an başlattık. Açılış tam olarak yapılana kadar pilot uygulamamız devam ediyor. Amacımız en kolay, en hızlı, en güvenli ticaret açısından bu geçişlerin tek noktadan sağlanmasıdır."

Bakan Yardımcısı Metin'e incelemelerinde, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

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Artvin Sarp Sınır Kapısı Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin

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