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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! "Bugüne kadarki en yüksek miktar"

12.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla önemli bir gelişmeyi duyurdu. Gürbulak Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini belirten Bakan Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktar" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! "Bugüne kadarki en yüksek miktar"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığın Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

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"BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MİKTAR"

Öte yandan Bakan Muş paylaşımında "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Mehmet Muş
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