Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! "Bugüne kadarki en yüksek miktar"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığın Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Muş paylaşımında "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) March 12, 2022
Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/CByxk3oRVG
Okuyucu Yorumları 0 yorum