Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 21 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanı görevine atandı. Ruhsar Pekcan'ın yerine göreve getirilen Mehmet Muş hakkında vatandaşlar Mehmet Muş kimdir? Mehmet Muş nerelidir? sorularını araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

MEHMET MUŞ TİCARET BAKANLIĞI'NA ATANDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 21 Nisan 2021 Resmi Gazete'de yayınlandı. Alınan karara göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine atanan isim Mehmet Muş oldu.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş 1 Mayıs 1982; Sürmene,Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı. Mehmet Muş, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.