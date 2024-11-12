Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan CHP'li vekillere tepki: İki yüzlülük yapmayın, İsrail ile en çok dost olan sizsiniz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2025 bütçesini sundu. Bakan Bolat, muhalefetin İsrail’le ticaretin devam ettiği iddialarını “2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır” sözleriyle yalanladı.

Ömer Bolat, CHP’li vekillere “İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, iki yüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın” tepkisini gösterdi.

GÜMRÜK TAMAMEN KAPALI!

İsrail ile ticaret iddialarını cevaplayan Bolat, “2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır” şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TÜRKİYE"

İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına da cevap veren Bolat, Filistin’in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını vurguladı.

Bolat, “Yani 2024 yılında Filistin’e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail’e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin’e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, ülke olarak Filistin’e bugüne kadar 85 bin ton yardım ulaştırdıklarını ve dünyada Filistin ile ilgili yardım ve çabaların en önemli adımlarını Türkiye’nin attığını da vurguladı.