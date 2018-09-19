Ticaret Bakanı Pekcan: 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik (2)

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketiciye zarar veren uygulamalar sergileyen firma ve kuruluşlar üzerindeki denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Bu denetimlerde 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi. 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 üründe fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu, gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz " dedi.

YERLİ ÜRETİM LOGOSU TANITILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısında konuştu. İki elin bulunduğu kırmızı renkli logonun gösteriminin yapıldığı toplantıda Bakan Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye ekonomisi için güzel bir gün. Güzel ülkemizde ürettiğimiz ürünlerimiz için yerli üretim logosunu geliştirdik. Böylece vatandaşlarımız etiketlerden burada üretilen ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Vatandaşımıza bu ülkede üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim logosunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendi ürünlerini tüketmeden kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı ve geçici bir süre olacaktır. Bu ülkede yaptırım yapan, Türkiye'de istihdam yaratan, bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlarda da aynı yerli üretim logosu kullanılacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Kısacası dünya pazarında rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz. Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz ve çocuklarımızın mutlu geleceği."