HABER

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD’de 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 21:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD’nin ortak hedefinin 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu söyledi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin Başkenti Washington’da Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD’nin ortak hedefinin 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin Başkenti Washington’da Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na katıldı. Bakan Pekcan konferansta yaptığı konuşmada etkinlik için TAİK ve ATC’ye teşekkürlerini ileterek, “Ayrıca burada Amerikan iş dünyasıyla Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.
ABD’nin Türkiye için her zaman önemli bir ticaret ve iş ortağı olduğunun altını çizen Bakan Pekcan, “Bildiğiniz üzere başkanlarımız ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması konusunda görüş birliğine vardı. Dün Beyaz Saray’da Sayın Ross, Sayın Kushner ve Sayın Albayrak ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik ve hepimiz Türk Amerikan ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Ortak hedefimiz bu 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak ve tabi ki sizin desteğiniz ile. Sizleri ve değerli katkılarınızı bu konularda yanımızda görmek istiyoruz. Her çaba bizim için çok değerli çünkü Türk Amerikan ilişkileri bizim için değerli” diye konuştu.
Ticaret Bakanlığı olarak serbest bölgeler için yeni bir vizyon üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Pekcan, “Bunlara ihtisas serbest bölgelerimiz diyoruz. Temel hedefimiz Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış serbest bölgeler oluşturmak. Tüm bürokratik uygulamaların bakanlığımız aracılığıyla tek yetkili makam olarak ele alındığı bir model öngörüyoruz. Tüm Amerikan yüksek teknoloji firmalarını ihtisas serbest bölgelerine yatırım yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hedefimiz 1 buçuk milyar dolarCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hedefimiz 1 buçuk milyar dolar
CHP Sözcüsü Öztrak: Hala İstanbul seçimlerini tartışıyoruzCHP Sözcüsü Öztrak: Hala İstanbul seçimlerini tartışıyoruz

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400'lerle ilgili flaş açıklama!

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine mobbing iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.