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Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin tedbirlerine aynı şekilde karşılık verdik vermeye devam edeceğiz (Geniş haber) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte. Türkiye olarak ABD'nin almış olduğu tedbirlere uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımız ile ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kendileri ile diyalog ve işbirliğine açığız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerince Türk Eximbank'a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza törenine katıldı. Türkiye ekonomisine ilişkin Pekcan, "Türkiye'nin büyüme performansı aynı güçle devam etmektedir. Geçici dalgalanmaların spekülatif haereketlerin Türkiye ekonomisinin gerçekleri ile uyuşmadığını söyleyebiliyoruz, görüyoruz. Alınan tedbirler sayesinde mali piyasalarımıza yöneltinlen atağın bertaraf edildiğini hep bilrikte görüyoruz. En kısa sürede ekonomomiz ile ilgili göstergeler olması gerektiği gibi isitikrarlı bir düzeye de oturacaktır" açıklamasında bulundu.

"ABD'NİN TEDBİRLERİNE AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Pekcan, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin ticaret savaşları başlattığı malumunuz. Küresel ekenomik işbirliğine zarar verecek tek taraflı adımlar atmaktadır. ABD'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte. Türkiye olarak ABD'nin almış olduğu tedbirlere uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımız ile ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda her koşulda haklı davalarında her zaman yanlarında olacağız. Umuyoruz ki ABD'li dostlarımız da bu gerçeği en kısa zamanda görecek ve küresel ekonomiyi ve yatırım ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Her zaman olduğu gibi kendileri ile diyalog ve işbirliğine açığız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Ticaret Bakanı Pekcan'ın konuşması

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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