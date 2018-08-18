Ticaret Bakanı Pekcan: ‘ABD’ye Karşılık Vermeye Devam Edeceğiz’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika’nın bundan sonra Türkiye’ye yönelik olarak alabileceği her türlü ekonomik tedbire karşılık vereceklerini açıkladı.

Türkiye ve ABD, karşılıklı yaptırım tehditlerini sürdürüyor. İki ülke arasındaki devam eden diplomatik ve mali kriz NATO ülkesinin ekonomik istikrarını tehlike altına sokuyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ABD’nin olası her türlü yeni ticaret tedbirine karşılık vereceklerini açıklamasından sonra Türk Lirası’nın değeri bir kez daha düştü. Amerika Başkanı Donald Trump da iki gündür Türkiye’ye yönelik tehdit edici açıklamalar yapıyor.

Pekcan, “Türkiye olarak, ABD'nin aldığı tedbirlere, uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımızla ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ticaret Bakanı, “ABD'nin siyasi konularla ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu tüm dünya ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.