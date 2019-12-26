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  4. Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycanlı ve Türk iş adamları ile görüştü

Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycanlı ve Türk iş adamları ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü’de Azerbaycanlı ve Türk iş adamları ile bir araya geldi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Opak, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’un katılımıyla Azerbaycanlı ve Türk iş adamları ile toplantı gerçekleştirdi.Azerbaycan ile ilişkilere son derece önem verildiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk iş adamlarının buradaki yatırımları için ve ticaretin artırılması için her türlü engeli ortadan kaldırmak üzere bizim teknik komitelerimiz bugünden itibaren her iki bakanlık olarak çalışmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.Bakan Pekcan, "Kendi potansiyelimizi ortaya çıkaracak girişimlerde bulunmalıyız, bunu fırsata çevirmeliyiz ve Azerbaycan’la bu işbirliği imkanlarını geliştirilmesi için de bu dönemin çok iyi bir fırsat olduğunu görüyorum.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü’de Azerbaycanlı ve Türk iş adamları ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Opak, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’un katılımıyla Azerbaycanlı ve Türk iş adamları ile toplantı gerçekleştirdi.
Azerbaycan ile ilişkilere son derece önem verildiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk iş adamlarının buradaki yatırımları için ve ticaretin artırılması için her türlü engeli ortadan kaldırmak üzere bizim teknik komitelerimiz bugünden itibaren her iki bakanlık olarak çalışmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, "Kendi potansiyelimizi ortaya çıkaracak girişimlerde bulunmalıyız, bunu fırsata çevirmeliyiz ve Azerbaycan’la bu işbirliği imkanlarını geliştirilmesi için de bu dönemin çok iyi bir fırsat olduğunu görüyorum. Sayın Başkanın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar destekleri var bu konuda" dedi.

Tercihli Ticaret Anlaşması imza için hazır
Tercihli Ticaret Anlaşmasında sona gelindiğini dile getiren Bakan Pekcan, "İmzaya hazır hale geldi. İnşallah Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda Stratejik İşbirliği Toplantısı’nda imzalanacak hale geldi. İnşallah daha sonra kapsamını da genişleterek iki ülkenin iş insanlarının önünü daha çok açacağız" şeklinde konuştu.
Bugünkü toplantıda gümrük, lojistik, yatırımların ve ticaretin artırılması ve ulaşımda liberalleşme konularının görüşüldüğünü dile getiren Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nu daha etkin nasıl kullanabiliriz bu konuda da çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Nahçıvan’a ticaret müşaviri
Nahçıvan ile de ticarete önem verildiğini vurgulayan Bakan Pekcan, "6-7 Aralık tarihinde benim Bakan Yardımcım Nahçıvan’ı ziyaret ettiler ve bugün de Cumhurbaşkanımız Nahçıvan’a bir ticaret müşaviri atanmasıyla ilgili onayını verdiler. Oraya da bir Ticaret Müşaviri atayacağız ve Nahçıvan’a özel bazı ekonomik, ticari avantajlar getiriyoruz" dedi.
Bakan Pekcan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra Bakü’den ayrılacak.

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