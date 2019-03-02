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Ticaret Bakanı Pekcan: "Balıkesir Türkiye’yi doyuran ve üreten il"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e geldi.Ticaret Bakanı Pekcan’ı Balıkesir Valiliğinde Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri karşıladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e geldi.
Ticaret Bakanı Pekcan’ı Balıkesir Valiliğinde Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik makamında şeref defterini imzalayan Bakan Pekcan, makamda Vali Yazıcı’nın konuşması sonrası yaptığı açıklamada, "Ben de burada olmaktan dolayı bakanlığımız adına teşekkür ediyorum. Türkiye’yi doyuran üreten, aynı zamanda sanayici ve ayn ihracatçı il olacak inşallah Balıkesir. Ama üretimi bırakmadan ihraççı olacağız. Bugün Balıkesir’de güzel toplantılar yapacağız. Esnaf sanatkarlar ile bir araya geleceğiz. Sanayiciler ile bir araya geleceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz. Bakanlık mensuplarımız 2 gündür Balıkesir’de çalıştılar. Sanayiciler Ankara’ya gelmeyecekler. Bakanlık ayaklarına geliyor" şeklinde konuştu.
Valilik ziyareti sonrası Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun makamında ağırladığı Bakan Pekcan Büyükşehir Belediyesinin şeref defterini imzaladıktan sonra, toplantı basına kapalı devam etti.
Bakan Pekcan’ın programında yer almayan bir ziyaret de gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’ın Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Bakan Pekcan, "Genç ve dinamik bir ekiple çalışıyorsunuz. Çok güzel sistemli bir çalışma yapıyorsunuz. Seçimi kazanacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Pekcan çalışmalarından dolayı Yılmaz’ı tebrik etti. Yılmaz da Bakan Pekcan’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çeşitli hediyeler takdim etti. Bakan Pekcan’ın Balıkesir ziyaretleri devam ediyor.

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