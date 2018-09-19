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Ticaret Bakanı Pekcan: Bin 296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "41 bin 821 ürün denetlendi dün itibariyle.

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "41 bin 821 ürün denetlendi dün itibariyle. Bin 296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. 680 ürününün fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu. Gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz. Ayrıca stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber stok kontrolleri üzerinde de çalışıyoruz. Onlara da anında cezalarını kesiyoruz" diye konuştu.

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