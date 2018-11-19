Ticaret Bakanı Pekcan Bulgaristan'da

DEİK Başkanı Nail Olpak, forumda, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bu yıl 3 kez görüştüklerini, ikili ilişkilerinin olumlu geliştiğini, Bulgaristan'ın Türkiye sermayesi açısından Avrupa'ya açılan bir sınır kapısı olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ihracatın 2 milyar 77 milyon avro, ithalatın da 1 milyar 906 milyon avro seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada, Bulgaristan'ı ziyaret eden turist sayısı bakımından Türkiye'nin Yunanistan, Romanya ve Almanya’dan sonra 4. sırada yer aldığı hatırlatıldı.

Basına kapalı görüşmenin ardından Bulgaristan Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Borisov, Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin dostluk, ticari ve ekonomik boyutlarının ele alındığı görüşmede, komşu Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük önem veren ticaret, yatırım, inşaat gibi önemli sektörlerde hızla geliştiklerini kaydetti.

Foruma 280 Bulgar ve 240 Türk iş adamının katıldığına işaret eden Olpak, aynı zamanda Türkiye'ye gelen Bulgar yatırımcılara da destek verdiklerini, bu konuda her iki tarafta gerekli siyasi iradenin gösterildiğini dile getirdi.

İkili ticaretin 10 yılda güzel bir şekilde arttığını belirten Olpak, "Bu konuda biz Türkiye olarak biraz açık veriyoruz." dedi. Hem açığın dengelenmesini hem de ticaretin artmasını istediklerini ifade eden Olpak, "Bu dengelenme ve artış küçük ölçekle olmuyor. Bizim büyük ölçeğe de ihtiyacımız var. Temennimiz, bu toplantılar sonrasında büyük ölçekli yatırımlar ve ticaret kararların da alınmış olması." diye konuştu.

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Karanikolov da karşılıklı iş birliğin her iki ülke için öncelik olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin Bulgaristan'ın geleneksel ticaret ortağı olmasına rağmen hala değerlendirebileceğimiz potansiyelinin çok altındayız." değerlendirmesinde bulundu.

