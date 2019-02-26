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Ticaret Bakanı Pekcan: "Dijital dönüşümü kaçırmamalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyanın, çok önemli dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Doğru politikalar geliştirerek alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyanın, çok önemli dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Doğru politikalar geliştirerek alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Dünya üretimi dijital bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşümü kaçırmamalıyız" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirilen ’Akreditasyon Sertifika Törenine’ katıldı. TOBB ile oda ve borsalarla Türkiye’nin güçlü yarınları için hep beraber çalışıldığını anlatan Pekcan, her türlü görüş ve öneriye bakanlık olarak açık olduklarını ifade etti. Dünyanın, çok önemli dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiğini belirten Pekcan, "Küresel ticaret ve büyümedeki yavaşlama, normal akışın seyrinin değiştiğinin apaçık göstergesi. Böyle bir ortamda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Doğru politikalar geliştirerek alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Dünya üretimi dijital bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşümü kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki temel hedefinin ’yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek’ olduğunu anlatan Pekcan, "Burada 3 temel hedefimiz var. Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarım, marka ve teknolojiye önem vererek daha rekabetçi hale gelmek. İç, dış ticarette gümrüklerde dijitalleşmeye önem vererek ve e-ticarete önem vererek ticaretimizin dijitalleşmesini sağlamak. Üretimde ve ihracatta da teknolojiye yakalamak" diye konuştu.
Pekcan, akreditasyonun güven ve kalite demek olduğunu, kalitenin ise marka demek olduğuna dikkati çekerek, şu anda üretimin tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayıldığını, bu yönden de akreditasyonun önemli olduğuna işaret etti.
Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 2018 yılında 115 oda/borsada akreditasyon denetimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunlardan 103’ü belgelerini yenileyebildi. Yani belgeyi aldık iş bitti yok, otomatikman denetimden geçmek yok. En önemlisi de başardık diye durmak da yok. Zira artık dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor. İller, hatta ilçeler marka haline gelebiliyor. Rekabette öne çıkıyorlar. İlin, ilçenin kanaat önderleri sizlersiniz. Şehrinizi marka yapmak için liderliği de sizler üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak hedefe ulaşmak için onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini daha da artırmak için üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım. Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım. Çünkü bizim en büyük zenginlik kaynağımız, toprağın altındaki taşlarda değil, üstündeki başlarda. Yani girişimcilerimiz, tüccar ve sanayicilerimizde. Dolayısıyla bu camiaya hizmet, esasında milli bir görev" dedi.
Törende, akreditasyonları olan oda/borsalara sertifikaları verildi.

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