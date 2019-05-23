Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı

PARİS (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulması ve çok taraflı ticaret sistemine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda DTÖ reform sürecini çok taraflı ticaret sistemini güncelleme ve güçlendirme fırsatı olarak kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi çerçevesinde Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Pekcan, büyüyen ticaret gerginliğinin tek taraflı tarife zirvelerine neden olduğu ve küresel ticareti olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Pekcan, "Korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulmalı ve çok taraflı ticaret sistemine yönelik tehditleri ortadan kaldırılmalı. Bu bağlamda DTÖ reform sürecini çok taraflı ticaret sistemini güncelleme ve güçlendirme fırsatı olarak kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.