Ticaret Bakanı Pekcan: “Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor” dedi.

Bir dizi program için Manisa’nın Demirci ilçesine gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, Demircili vatandaşlarla buluştu. Akıncılar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan, vatandaşlarla selamlaştı. Burada vatandaşlara hitap eden, Manisa Valisi Ahmet Deniz, “15 yıldaki gelişmeleri yakinen bilen biri olarak Türkiye gerçekten her alanda inanılmaz gelişim süreci yaşadı. Manisamız da benzer yatırımlar aldı. Çok güzel yatırımlar devam ediyor. Demirci ilçemiz çok güzel yatırımlar aldı. Eksikliklerimiz 3 bakanımızla beraber masaya yatırıldı. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız Manisa’nın il geneliyle ilgili olarak her desteği veriyorlar” dedi.

Vali Deniz’in ardından konuşan Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Cumhurbaşkanımızın kararlı, sağlam iradesi sayesinde bize kurulmuş tuzakları birer birer yıkıyoruz. Bizi tehdit etmek isteyen odakları darmadağın ediyoruz. Bu topraklar bize ecdadımızın mirası evlatlarımızın da emaneti. Osmanlı’dan bize miras kalan topraklar bizim için kutsaldır. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz ilelebet bu topraklarda yaşayacağız. Ezilmemek için güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için çalışacağız. Dünyanın büyük ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Kendi savunma sistemlerimizi kurduk. Ülkemize yapılan saldırıları, tehditleri kendi ürettiğimiz savunma sistemleriyle, silahlarımızla yapıyoruz. Savunma mücadelemiz devam ederken tabi ki güçlenmek için büyümek için gelişmek için yol yapmak lazım. Ülkemizin her tarafını ana arterlerini yollarını yaptık. Ulaşılabilir erişilebilir yaptık Demircinin yollarına da başladık. Bunları da yapıyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk Bakan Turan’ın konuşması sonrasında Demirci halısı, hünnap meyvesi ve çeşitli hediyeler verildi.