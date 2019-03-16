HABER

Ticaret Bakanı Pekcan Eskişehir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bizi dizi programa katılmak için Eskişehir’e geldi.İlk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Pekcan’ı valilik binası önünde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekilleri Prof.

Ticaret Bakanı Pekcan Eskişehir’de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bizi dizi programa katılmak için Eskişehir’e geldi.
İlk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Pekcan’ı valilik binası önünde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan karşıladı. Gerçekleştirdiği ziyarette, hatıra defterini imzalayan ve çeşitli görüşmelerde bulunan Pekcan, daha sonra Eskişehir Şoförler ve Otomobiller Odasında gerçekleştirilecek olan esnaf buluşması için valilik binasından ayrıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan Eskişehir’de

Ticaret Bakanı Pekcan Eskişehir’de

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
CHP'li Özkoç: Terörle ilgili sözlerin iç siyasete alet edilmesini kınıyoruzCHP'li Özkoç: Terörle ilgili sözlerin iç siyasete alet edilmesini kınıyoruz
Kılıçdaroğlu Edremit’teKılıçdaroğlu Edremit’te

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.