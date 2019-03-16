Ticaret Bakanı Pekcan Eskişehir’de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bizi dizi programa katılmak için Eskişehir’e geldi.

İlk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Pekcan’ı valilik binası önünde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan karşıladı. Gerçekleştirdiği ziyarette, hatıra defterini imzalayan ve çeşitli görüşmelerde bulunan Pekcan, daha sonra Eskişehir Şoförler ve Otomobiller Odasında gerçekleştirilecek olan esnaf buluşması için valilik binasından ayrıldı.



