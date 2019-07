Ticaret Bakanı Pekcan esnafın derdini dinledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Biliyorum ki hepinizin çok sıkıntıları var. Bunların da farkındayız ve elimizden geldiği kadar bunları nasıl yenebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz” dedi. Ticaret Bakanı Pekcan, 81 ilin esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlarıyla Ankara’da düzenlenen “İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi. Bir kısmı basına açık olan programda Pekcan, esnafın sıkıntılarını tek tek not alarak değerlendirmelerinin ardından yazılı dönüş yapacağını söyledi. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Pekcan, bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Pekcan, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Biliyorum ki hepinizin çok sıkıntıları var. Bunların da farkındayız ve elimizden geldiği kadar bunları nasıl yenebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bugün bu toplantıyı arkadaşlarımdan ben istedim. Sizlerle bir kere daha bir araya gelip, dertleri, sıkıntıları paylaşayım istedim. Çünkü Bakanlığa geldiğim günden itibaren bütün iş dünyasının temsilcilerini istişare kurulu yardımıyla sıkıntılarını ve önerilerini getiriyorlar. Biz de bu sıkıntılar için çözüm üretmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızın ne cumartesi, pazarı var ne bayramı ne yılbaşısı var, her zaman çalışıyorlar. Ustalıklarını konuşturuyorlar, aynı zamanda da Ahi Evran’ın 21’inci yüzyıldaki temsilcilerisiniz. Bizler de fırsat buldukça bütün iş dünyası temsilcileri ve esnaflarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

“Esnaf şehirlerin can damarı”

Şehrin kültürünü gelen turiste esnafın aktardığını söyleyen Pekcan, “Dünya bir dijital dönüşümden geçiyor. E- ticaretten en çok esnafımız etkileniyor. Türkiye de değişiyor, ekonomi de değişiyor. Biz de esnaflarımız için neler yapabiliriz onları çalışıyoruz. Dünyada değişmeyen bir şey var. En zengin ekonomilere de baktığınız zaman; Paris’e, Londra’ya, New York’a, İstanbul’a gidin o şehri ayakta tutan, o şehrin can damarı o şehrin esnafı. O şehrin kültürünü gelen turiste de, yerli halkına da yansıtan her zaman esnaflarımız. Biz de güçlü esnaf, güçlü Türkiye vizyonundan yola çıkarak bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı her zaman esnafın yanında”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da esnaf ve sanatkarlara çok önem verdiğini söyleyen Pekcan, “Cumhurbaşkanımız her zaman esnafın yanında oluyor. Bu vizyonla bir benden bir senden diyerek iki kişiyi işe alan esnafımız, bir kişinin primlerine vergi desteği vermektedir. Bunun dışında genç girişimcileri desteklemek için üç vergi dönemi boyunca 75 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf tutmuş durumdayız. Bununla beraber esnafımızın 11 bin liraya kadar olan kazançlarına vergi indirimi uyguluyoruz. İlk defa sigortalı olan esnafların ve ilk defa sigortalı olan gençlerin 1 yıllık sigorta primlerini Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından ödeniyor. Biz de bakanlık olarak talepleri tek tek inceliyoruz. En son yemek kartlarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Onların komisyon oranları çok yüksekti. Bunu düzeltme yönünde çalışmalar yaptık. Bu konuda çok eleştiri aldık ama çalışmalar yaptık. En geç 30 gün içerisinde geri ödeme yapılması konusunda çalışmalar yaptık. Ama bunların ne kadarı size zamanında ödendi bilemiyoruz” diye konuştu.