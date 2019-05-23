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Ticaret Bakanı Pekcan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paris’te Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile görüştü.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te, temasları kapsamında Güney Koreli mevkidaşı ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paris’te Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te, temasları kapsamında Güney Koreli mevkidaşı ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, OECD Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin dengeli artırılmasına ilişkin konular ele alındı. Bu kapsamda Türkiye’nin Güney Kore ile ticaret açığının azaltılması ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin harekete geçirilmesi için atılabilecek ortak adımlar görüşüldü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının daha etkin kullanılması gerektiğine işaret edilirken, Türkiye’den özellikle tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesine yönelik talepler dile getirildi. Diğer taraftan iki ülkenin ticaret alım heyetleri ve Koreli alıcıların Türk ihracatçıları ile bir araya getirilmesi konusunda öncülük edilmesinin önemli olduğunu vurgulandı.

“Türkiye’nin hedef pazar Güney Kore’ye ihracatı artmalı”
Ticaret Bakanı Pekcan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin 2018 yılında 7,2 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, Türkiye’nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 10’unun Güney Kore kaynaklı olduğu dikkate alındığında hedef pazarlardan Güney Kore’ye ihracatın artırılmasının öncelikli bir konu olduğunu kaydetti.
Güney Koreli şirketleri Türkiye’de yatırıma davet eden Pekcan, bu kapsamda petro kimya, çelik, televizyon panelleri, elektrikli piller, bina kaplama malzemeleri, tıbbi cihazlar, cep telefonları ve güneş panelleri gibi sektörlerin hedef alanlar olabileceğine dikkati çekti.
Pekcan ayrıca blockchain, yapay zeka gibi teknolojilerin ticaret platformlarına aktarılması yönündeki çalışmalarda Güney Kore ile işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin ilk kadın ticaret bakanları
Öte yandan Güney Koreli Bakan Myunghee, kendisinin de Pekcan gibi Güney Kore’nin ilk kadın Ticaret Bakanı olduğunu dile getirerek, Türkiye ile ticaretin geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi. Myunguhee, bu kapsamda karşılıklı işbirliğini artırarak devam ettirme konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

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