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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

PERBİS, 2020'DE GELİYOR Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla buluştu.

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız (2)

PERBİS, 2020'DE GELİYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla buluştu. Türkiye’nin geçen yıl, Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business) sıralamasında 17 basamak sıçrayarak 60. sıradan 43. sıraya yerleştiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Biz de ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ticaretin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında gümrük kapılarımızın modernizasyonu, gümrüklerde dijitalleşme geliyor. Dünyanın neresinden konteynır ile sevk edilecek olsun, çıktığı andan itibaren sizin fabrikanıza gelene kadar izliyoruz. Perakende yasasının kayıt altına alınması, şirket kuruluşlarının ve kapanışlarının, bütün diğer kurumlarla birlikte paralel olarak online yapılabilmesi için 'Perbis' şu anda yazılım aşamasında sonbaharda tamamlanacak, denemelerini yıl sonuna kadar yapacağız. Allah izin verirse 2020’de artık şirket kuruluşlarının açılışları, kapanışları ve ruhsat işlemleri online yapabileceksiniz. Kriterleri sağlayan firma iş yeri açabilecek, sağlamıyorsa açamayacak" dedi.
'YAZILIMCI GİRİŞİMCİ FİRMALARLA BİR ARAYA GELMEYE ÇALIŞIYORUZ'
"Bizim ihracatımız içindeki yüksek teknoloji ürün ihracatının oranı son 10 yılda 3-4 bandında. 2018 ortalaması 3,4. Biz bunu yükseltmek zorundayız" diye devam eden Bakan Pekcan, şöyle devam etti:
"OECD ortalaması yüzde 17. Bizim serbest bölgelerde yüzde 10 ile 12 arasında değişiyor. Onun için ben ihtisas serbest bölgeleri dedim. Buraya kanalize edelim. Gerek Singapur ticaret bakanı olsun, Hindistan’da yaptığım ziyarette onların da bu tip çok başarılı serbest bölge projeleri var. Onları da yatırımcı olarak ülkemize davet ettim, görüşmelerimiz sürüyor. Gittiğimiz ülkelerde de yazılımcı girişimci firmalarla bir araya gelmeye çalışıyoruz."
Bakan Pekcan, kendi bakanlıklarına bağlı alanlarda yaptığı gelişmelerden, teknoloji ile bakanlığın çalışmalarının uyumunu da anlattı.

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız (2)Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız (2)Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız (2)Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız (2)

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