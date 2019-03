Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yaptı (Tekrar)

Gülay KUYUCU- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde 2,5 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Bakan Pekcan, "Van, ekonominin çok canlı olduğu bir şehir. Bu kapının Van şehrine özel bir katkı getireceğine inanıyoruz. 30 milyon dolar ticaret hacminin gerçekleşmesi için Razi-Hoy yolunun tamamlanması gerekir. Bizim öyle 2 yıl bekleyecek sabrımız yok" dedi.

​İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülke ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla 2,5 yıl önce yapımına başlanan Kapıköy Gümrük Kapısı, tamamlanarak hizmete girdi. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Van ile İran'ın Hoy kentlerini birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş- çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 112 milyon liraya mal olan tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılış töreni dün yapıldı. Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdullah Arvas, İrfan Kartal, İran'ın Hoy kentinin Valisi Mohammed Abedi, kaymakamlar, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İranlı dostlarımız olmak üzere, yaklaşan nevruz bayramının hepimize kutlu olmasını diliyorum. Ticaret, tüm dünyada zenginliğin temelidir. Milletin refah seviyesini artırmanın yolu ticaretten geçiyor. İşimiz ticaret. Ticaret birinci önceliğimiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hedefimiz. Ticaretin önünde duran engelleri yakından takip ediyoruz. Taleplerinizi yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında gümrüklerde ucuz ve güvenli ticaret yapılmasını sağlıyoruz. İnşallah gümrüklerimiz ne kadar emniyetli olursa, ticaretimiz o kadar artar" dedi.

'GÜRBULAK'IN MODERNİZASYONUNA BAŞLAYACAĞIZ'

Yüzyıllardır sınır komşusu İran ile kara hudut kapılarının modernizasyonuna büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Pekcan, Esendere ve Kapıköy sınır kapılarının ardından en kısa zamanda Gürbulak Gümrük Kapısı'nın da modernizasyonuna başlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bölgemizde önemli olaylar ve sıkıntılar yaşanıyor. Bunu el birliğiyle çözeceğiz. İran ile yapacağımız ortak çalışmalarla bölgemizdeki istikrarı sağlamlaştırabiliriz. İkili ticarette iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kara hudut kapımızdan şimdiye kadar toplam 2 milyon kişi geçmiş. Bu aynı zamanda turizm gelirlerinin de artmasına neden oluyor. Van, ekonominin çok canlı olduğu bir şehir. Bu kapının Van şehrine özel bir katkı getireceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanların 30 milyon dolar ticaret hacminin gerçekleşmesi için Razi- Hoy yolunun tamamlanması gerekir. Bizim öyle 2 yıl bekleyecek sabrımız yok."

'KAĞITSIZ GÜMRÜĞE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir kapı olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Çin- Avrupa ticaret yolu üzerindeki bir kapı. Dünya ekonomisinin kalbi yakın zamanda bu kapı üzerinde atacaktır. Biz gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz. Kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedefliyoruz. Esenboğa Havalimanı'nda uygulamaya geçtik. İran ile altyapımız hazır. İran ile gümrük işlerinde online olarak paylaşmaya hazırız, X-ray de dahil. Ülkelerimizin gelişmesi ve refah seviyesinin artması için bu kapıların aktif bir şekilde çalışması lazım. Bu yol Orta Asya'ya olan ihracat yolumuzun da açılış yoludur. Bu modern tesislere kavuşmamıza vesile olan herkese teşekkür ederim. İranlı dostlarımızın iş birliği olmazsa, bunu gerçekleştiremezdik. Burada oldukları için teşekkür ederim. Kapımızın ülkemize, Van'a, İran'a da hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

'HARÇLARIN AŞAĞIYA ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

İran'ın Hoy kentinin Valisi Mohammed Abedi'nin ardından konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de, şunları söyledi:

"Bu kapı 2017 yılında yap-işlet-devret modeliyle Ticaret Bakanlığımızla TOBB arasında imzalanan bir protokolle başladı. Kısa sürede kapımız yenilendi. Kapımız 70 dönüm üzerine kurulu, 13 bin metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. 8 bin metrekare yeşil alanı olan bir kapıdır. Modern bir kapıda bulunması gereken tüm teknolojilerin bulunduğu bir kapıdır. Bu gümrük kapısı İran'la olan soysal ve ekonomik ilişkilerimize ciddi kattı sunacaktır. Emeği olan Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere, TOBB heyetine ve herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın hedef olarak koyduğu 30 milyarlık alışveriş hedefine önemli bir katkısı olur. İran'dan kentimize ciddi bir turist akını var. 2017 yılında 470 bin, geçen sene bu rakam biraz düştü. Harçların artırılmasından kaynaklandı. İnşallah bu sene bu sayının 500 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Vanlı esnaf adına bu harçların tekrar değerlendirilmesi, aşağıya çekilmesini İran'dan talep ediyoruz. Daha önce bu kapımızdan TIR ve otobüsler geçemiyordu, artık her türlü transit taşımacılığının yapıldığı donanımlı bir sınır kapımız var. Ticaretimize ve dostluğumuza katkı sunacak kapımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

'2 MİLYAR LİRA KAZANDIRDIK'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bugün Van'ı ve Türkiye'yi İran'a ve Asya'ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Ülke ve iş dünyası adına çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ekonominin temel kuralı şudur; Bir yerde ticaret varsa, para vardır. Para varsa, zenginlik vardır. Zenginlik varsa da huzur vardır. İşte biz, bu vizyonla hareket ettik, ticaretin rotasını, yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Kapıköy Sınır Kapısı'yla, bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi 4 katına çıktı. Bütün bunlar için, oda- borsa camiası olarak, tam 1 milyar 390 milyon liralık yatırım yaptık. Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devlete 605 milyon lira vergi ödedik. Demek ki oda- borsa camiası olarak devletimizin kasasına 2 milyar lira kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz, üyelerimiz de kazandı" diye konuştu.

Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan TIR'ların bekleme sürelerinin de kısaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Kamu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özel sektörümüz navlun masrafından yıllık 410 milyon lira tasarruf etti. Yani her sene ülkemiz sanayicisinin, tüccarının, müteşebbisinin 410 milyon lira daha fazla kazanmasını sağladık. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa Türkiye'nin bir projesi dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Bütün dünyaya 'Eğer sınır geçişlerinizi hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın' dediler. Ve bütün bunlar, devletimizin bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan yapıldı" dedi.

'HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

Van'da başka yatırımlarının olduğunu da belirten Hisarcıkloğlu, Kapıköy Gümrük Kapısı için 112 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. Kapıkoy ile Van'ın 50 yıllık hayalinin de gerçekleşmiş olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Van tekrar eski ihtişamını geri kazanacak, zenginleşecek, ticaret ve turizm merkezi haline gelecek. Van Shopping Fest büyüyecek, Van'daki fuarlara katılım artacak. Burası Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı, Asya'nın da Anadolu'ya geçiş noktası olacak. Ayrıca, İranlı kardeşlerimizle daha çok buluşmaya, konuşmaya, iş yapmaya başlayacağız. Yani hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini kestikten sonra yeni gümrük binasını gezdi.

MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN STANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açılışn ardından akşam saatlerinde Van'ın Edremit ilçesinde DoubleTree by Hilton Hotel'de düzenlenen 'Esnaf Buluşması' toplantısına katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, oda Başkanları ve 2 bine yakın esnafın katıldığı 'Esnaf Buluşması' tolantısında konuşan Bakan Pekcan, İran'a açılan Kapıköy Sınır kapısı için 112 milyon dolarlık harcama yapılarak modernize edildiğini söyledi.

Bakan Pekcan, Türkiye'deki kara sınır kapılarından yılda 2 milyon girişi yapıldığını ifade ederek, "Van ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu biliyoruz. Van aynı zamanda ticaret şehri. İnşallah bu kapının açılmasıyla ticaretimiz, esnafımızın işleri daha fazla canlanacak ve kazançlar getireceğine inanıyoruz. Tabi bu kapı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı kapasitede İran tarafının da bugün burada hazır olmasını temenni ederdik. Ama biz bakanlık olarak takipçisiyiz" dedi.

İRANDAKİ YASAKLARIN KALDIRILMASINI BİZ DE İSTİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sekiz aylık görev süresince üç kez İran'daki üst düzey yetkilerle bir araya geldiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Evet ithalattaki yasakların, İran'daki yasakların kaldırılmasını biz de istiyoruz ama bu, İran'ın kendi politikası gereği. Ama biz bu yasaklı listesinde en azından tercihli ticaret anlaşmamız olan 63 kalemin yasak listesinden çıkarılması için de kendileriyle görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Razi Gümrük Kapısı'nın tamamlanmasıyla ilgili ve Razi ile Hoy arasındaki kara yolunun yapılmasıyla ilgili de bizler de yakinen takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda transit geçişlerine açıldığı zaman bu kapı aynı zamanda İpekyolu üzerinde bir kapı, dünya ekonomisinin kalbinin attığı ticari yol güzergahı üzerinde, o zaman Allah'ın izniyle Van'ı kimse tutamayacak. Esnafımıza çok önem veriyoruz. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren iş dünyasının temsilcileriyle istişare kurulu kurduk ve her ay toplantılar yapıyoruz. Sizlerin talepleri de bize geliyor. Biz bu talepleri mutlaka değerlendiriyor ve geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız bundan böyle devam edecek. Hepinizin bildiği gibi sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman esnafın yanında olmuştur. Kendilerinin tasarruflarıyla esnaf ve sanatkarlarımızın 11 bin liraya olan gelirleri vergiden muaf tutulmuş. Vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim yapılmış. Aynı zamanda 5 puan sosyal güvenlik pirimlerinde de indirim yapılmış. Biz bakanlık olarak aynı zaman taşınmaz malı teminat gösterilmesinin yanında taşınır mallarımızı da teminat göstererek kredi kullanılmasının önünü açtık. Çok yüksek sayıda firmamız kredi kullanmış bulunmakta. TESKOP kanalıyla yaklaşık 493 esnaf ve sanatkarımız kredi kullanmaktadır. Kendilerinin belirttiği üzere bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 4, bir yıldan daha uzun kredilerde de yüzde 5 faizle esnaf ve sanatkarımıza kredi kullanıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarımızı merkeze almaya devam deceğiz. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmektir. Bunun yolu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçer. Bu doğrultuda bakanlık olarak ihracatımızı arttırmak, güçlü, rekabetçi olduğumuz pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak için daha fazla tasarıma ve markaya destek vererek yolumuza devam diyoruz. Aynı zaman da iç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijitalleşmeyle bütün yönlendiriyoruz."

MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN RAF SORUNLULUĞU

Bakan Pekcan, perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmaları bulunduğunu da belirterek, "Bu taslak çalışmada marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunu dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, o markaları ürettikleri firmaların da markalarıyla satış yapmalarını, kendi markalarıyla satışlarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında esnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir" diye konuştu.

