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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

"(Piyasalardaki spekülatif hareketler) Serbest piyasa ekonomisini desteklemekten yanayız ama bir mecburiyet hasıl olduğu için denetim başlattık. İnşallah bu dönemi atlatırız ve denetimler de ortadan kalkar. Pek isteyerek yaptığımız bir şey değil" - "Şu ana kadar Bakanlığımıza 332 talep geldi, bugünkü talepleriniz ve TİM'in hafta sonu ilettiği 200 talep hariç. 332 talebin 270'i Bakanlığımızla ilgiliydi ve cevabını çözümleriyle beraber yazılı olarak ilettik"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicilere zarar veren uygulamaların önüne geçmeye yönelik denetimlere ilişkin, "Serbest piyasa ekonomisini desteklemekten yanayız ama bir mecburiyet hasıl olduğu için denetim başlattık. İnşallah bu dönemi atlatırız ve denetimler de ortadan kalkar. Pek isteyerek yaptığımız bir şey değil." dedi.

Bakan Pekcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ankara'nın, savunma sanayisinde sahip olduğu üstünlüğü pekiştirmenin yanı sıra yazılım, sağlık teknolojileri, iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaptığını söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak özellikle teknoloji odaklı katma değer üreten projelere desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılında dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini ifade eden Pekcan, desteklerini de bu hedefe yönelik şekillendirdiklerini dile getirdi.

Pekcan, yeni destekler kurgularken, günün koşullarına göre mevcut destekleri basitleştirip, ulaşılabilir hale getireceklerini ve yeni teknoloji odaklı projelere ilave destekler katmayı planladıklarını bildirdi.

İç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicilere zarar veren uygulamaların önüne geçmeye yönelik denetimlere devam ettiklerini söyleyen Pekcan, "Serbest piyasa ekonomisini desteklemekten yanayız ama bir mecburiyet hasıl olduğu için denetim başlattık. İnşallah bu dönemi atlatırız ve denetimler de ortadan kalkar. Pek isteyerek yaptığımız bir şey değil." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının taleplerini hızlı şekilde değerlendirip etkin şekilde geri dönüş yaptıklarını aktaran Pekcan, "Şu ana kadar Bakanlığımıza 332 talep geldi, bugünkü talepleriniz ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) hafta sonu ilettiği 200 talep hariç. 332 talebin 270'i Bakanlığımızla ilgiliydi ve cevabını çözümleriyle beraber yazılı olarak ilettik. Uygulayamadığımız, gerçekleştiremediğimiz taleplerin de nedenlerini izah ettik." ifadesini kullandı.

Ürün etiketlerine tarım ilacı ve gübreyi yazabilecek altyapıyı hazırladıklarını anlatan Pekcan, "Tarım ve Orman Bakanlığı bizimle bu bilgileri paylaşırsa ürün ihraç edildiğinde üzerindeki etikette ne kullanıldığı gözükecek. Artık onu kimsenin gümrüklerde tutamaması gerekiyor. Beyanımıza uymuyorsa cezası var, onu da çekeceğiz." dedi.

- ATO da yüzde 10 indirimle mücadeleye katıldı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini belirterek, "31 Aralık 2018'e kadar geçerli olmak üzere oda sicil müdürlüğümüz tarafından verilen belgelerde yüzde 10 indirime gidilmesini üyelerin destekleriyle karara bağladık. e-imzalı belgeleri de internet üzerinden aldıklarında tüm üyelerimiz ücret ödemeden bunlara ulaşabilecek." diye konuştu.

Ekonomide, içinde bulunulan sürecin atlatılması için bir dizi öneride bulunan Baran, şunları kaydetti:

"KDV iadelerinin ödenmesi ve dönem sonu faizlerinin ertelenmesi talebimiz var. Kamunun ödemelerini bir an önce yapması, SGK ve vergi borçlarının ertelenmesi reel sektörün yükünü hafifletecektir. Konkordato konusunda da önemli sıkıntılar var. Borçlu konkordato ilan etmek istiyorsa tüm alacaklılarıyla oturup asgari müşterekte buluştuktan sonra konkordato ilan edebilir ama alacaklıların hiçbiriyle görüşmeden ve onları zor durumda bırakarak 1-2 günde konkordato ilan edilmesi bizleri sıkıntıya sokan bir uygulama. Bunun da reel kesimi rahatlatacak bir şekle dönüştürülmesini arzu ediyorum."

Baran, ATO bünyesindeki 67 sektör komitesinin sorun, görüş ve çözüm önerilerini Bakan Pekcan'a sunacaklarını bildirdi.

(Bitti)

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Ankara Ticaret Odası Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı fiyat artışı denetimleri ihracat Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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