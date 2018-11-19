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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bulgaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Bakan Ruhsar Pekcan: - "Kapıkule'ye alternatif olarak Hamzabeyli kapısını biraz daha genişletmek için inşaat çalışmalarına başladık, mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz. Lesovo kapısında da arazi tahsisi yapılmış, inşallah yükü dağıtacağız” - “Bulgaristan’da daha fazla Türk yatırımcıyı görmekten memnun olacağız. Bulgar firmalarımızı da Türkiye’de yatırımcı olmaya davet ediyoruz”

SOFYA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule'ye alternatif olarak Hamzabeyli kapısını biraz daha genişletmek için inşaat çalışmalarına başladık, mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz. Lesovo kapısında da arazi tahsisi yapılmış, inşallah yükü dağıtacağız." dedi.

Pekcan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Görüşmesinin ardından Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu tarafından Ramada Oteli'nde düzenlenen Türkiye - Bulgaristan İş Forumu'na katılan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, ticaret ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına katkı sağlayan iş forumuna 500'ü aşkın Türk ve Bulgar iş adamının katılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında gümrük kapılarındaki geçişlerde yaşanılan sorunları ele aldıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Borisov ile görüşmemiz bizleri cesaretlendirdi. Sınırdaki beklemeler, gecikmeler konusunda karşılıklı hemfikiriz. Kapıkule'ye alternatif olarak Hamzabeyli kapısını biraz daha genişletmek için inşaat çalışmalarına başladık, mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz. Lesovo kapısında da arazi tahsisi yapılmış, inşallah yükü dağıtacağız. 'Tek Durak Tek Pencere' uygulamasına geçip tek tarafta gümrük işlemi yapar hale getirebilirsek her şey çok daha hızlanacak. Sayın Bulgar Başbakanı da bunu destekledi. Umuyoruz daha hızlı yol alacağız. Bakanlıklar arası bir çalışma grubu kuracağız. Bu grupta bu çalışmayı aktif olarak izleyip sonuçlandıracaklar."

- "Bulgaristan ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz"

Bulgaristan ile ilişkileri her alanda geliştirmeyi istediklerini vurgulayan Pekcan, iki ülke arasında dengeli bir ticaret hacmi bulunduğunu, geçen yıl 2,8 milyar dolar ihracat, 2,8 milyar dolarlık ithalat yapıldığını aktardı. Pekcan, "Ancak bu rakam dost ve komşu olan Bulgaristan ile Türkiye'nin potansiyelini yansıtmamaktadır." dedi.

Pekcan, "Yatırımları da karşılıklı olarak destekliyoruz. Bulgaristan'da yaklaşık 2 milyar dolarlık bir Türk yatırımı bulunmaktadır. Bulgaristan'da daha fazla Türk yatırımcıyı görmekten memnun olacağız. Bulgar firmalarımızı da Türkiye'de yatırımcı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin hükümetler arası ekonomik iş birliği toplantıları gerçekleştirileceğini anlatan Pekcan, bir sonraki iş forumunu sektörel bazda düzenlemek istediklerini söyledi.

- İş birliği anlaşması imzalandı

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Bulgar Ekonomi Bakanı Karanikolov tarafından "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Bulgaristan Yatırım Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Pekcan, Bulgar Ekonomi Bakanı Karanikolov tarafından onuruna verilen öğle yemeğinin ardından Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov ile de görüşecek.

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Bulgaristan Hamzabeyli Kapıkule Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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