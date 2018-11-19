Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule'ye alternatif olarak Hamzabeyli kapısını biraz daha genişletmek için inşaat çalışmalarına başladık, mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz. Lesovo kapısında da arazi tahsisi yapılmış, inşallah yükü dağıtacağız." dedi.

Pekcan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Görüşmesinin ardından Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu tarafından Ramada Oteli'nde düzenlenen Türkiye - Bulgaristan İş Forumu'na katılan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, ticaret ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına katkı sağlayan iş forumuna 500'ü aşkın Türk ve Bulgar iş adamının katılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında gümrük kapılarındaki geçişlerde yaşanılan sorunları ele aldıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Borisov ile görüşmemiz bizleri cesaretlendirdi. Sınırdaki beklemeler, gecikmeler konusunda karşılıklı hemfikiriz. Kapıkule'ye alternatif olarak Hamzabeyli kapısını biraz daha genişletmek için inşaat çalışmalarına başladık, mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz. Lesovo kapısında da arazi tahsisi yapılmış, inşallah yükü dağıtacağız. 'Tek Durak Tek Pencere' uygulamasına geçip tek tarafta gümrük işlemi yapar hale getirebilirsek her şey çok daha hızlanacak. Sayın Bulgar Başbakanı da bunu destekledi. Umuyoruz daha hızlı yol alacağız. Bakanlıklar arası bir çalışma grubu kuracağız. Bu grupta bu çalışmayı aktif olarak izleyip sonuçlandıracaklar."