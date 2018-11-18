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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Bakan Pekcan, Kadın Girişimciler Pazarı'nı ziyaret etti, gözleme pişirdi

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Pekcan, ziyarette valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Pekcan, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bu arada Pekcan, Edirne Kadın Girişimciler Pazarı'nı ziyaret etti. Pazardaki kadın üreticiler Pekcan'a yumurta, fıstık ve oyalı tülbent hediye etti. Pazardaki tezgahları tek tek gezen ve üreticilerle konuşan Pekcan, gözleme satan bir kadına yardım ederek, gözleme pişirdi.

Bakan Pekcan, pazardaki kadın girişimci Nuriye Karakuş ile bir süre konuştu.

Karakuş, Kadın Girişimciler Pazarı'nın kendisini sağlığına kavuşturduğunu söyledi. Kullandığı ilaçları pazar sayesinde azalttığını anlatan Karakuş, ürettiklerini pazarda satarak evine destek olduğunu hatta otomobil aldığını kaydetti.

Pekcan, Karakuş'a hayırlı işler diledikten sonra bir süre daha pazardaki üreticilerle sohbet etti.

Bakan Pekcan, Selimiye Camisi'ni de ziyaret etti.

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