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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mezunu olduğu İstanbul Üsküdar Lisesi'ni ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Bakan Pekcan, okuduğu dönemde babası Rıza Kadayıfçı'nın okul idaresine yazdığı mektubun okunması ve ardından kendisine hediye olarak takdim edilmesi sırasında göz yaşlarına hakim olmadı.

"YENİ MEKTUP ALMIŞ GİBİ OLDUM"

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in verdiği mektup sonrası kısa bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Babam 1998 yılında vefat etti. Vefatından bu yana hiç böyle bir mektup almadım. Bu mektubu yazdığından yeni haberim oldu ve babamdan yeni mektup almış gibi oldum. Çok teşekkür ederim" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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