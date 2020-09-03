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  4. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı’nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi. Bu yakalama ile son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı’nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi. Bu yakalama ile son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı’nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı’nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi. Bu yakalama ile son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.

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