Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 G\u00fcmr\u00fck Muhafaza ekiplerince G\u00fcrbulak G\u00fcmr\u00fck Sahas\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele ge\u00e7irildi. 'FET\u00d6 \u00fcyesi' denerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! NASA \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131\u0130n\u015faattan d\u00fc\u015fen i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybetti5 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcren katil zanl\u0131s\u0131 i\u00e7in en a\u011f\u0131r cezay\u0131 istediler
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