Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi.

Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 G\u00fcmr\u00fck Muhafaza ekiplerince \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda \u015f\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclen bir yolcunun valizlerinde \u00e7ok say\u0131da silah aksam ve par\u00e7as\u0131 ele ge\u00e7irildi.Her \u015feyi polisin dikkati ortaya \u00e7\u0131kard\u0131! B\u00f6yle yakaland\u0131larRus Youtuber Meksika\u2019da 37 bu\u00e7uk y\u0131l hapis cezas\u0131 ald\u0131Muhtar\u0131 b\u0131\u00e7aklayan \u015fah\u0131s yo\u011fun bak\u0131mda
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