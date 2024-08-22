HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürün fiyatlarını denetledi!

Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürün fiyatlarını denetledi!

22.08.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024- 2025 yeni eğitim öğretim hayatı 9 Eylül’de başlıyor. Veliler şimdiden okul hazırlıklarına başlarken, kırtasiye ürünlerindeki fiyatları görünce şok olmamaları mümkün değil. Kırtasiye ürünlerindeki artan zam oranlarının beklenilenin çok üstünde olması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde eş zamanlı olarak kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürün fiyatlarını denetledi!

9 Eylül’de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, kırtasiye ürünlerinin fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak kalem, defter, çanta, silgi gibi kırtasiye ürünleri denetildi. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında da denetim yapan ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi.

kirtasiye1

Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu çerçevede ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan ‘CE’ sertifikası ve yaş uyarısı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edildi. Diğer yandan denetlenen işletmede mevzuata aykırı bir duruma rastlanmadı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zam kırtasiye
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

En sonra 26 yıl önce görülmüştü... Tam 5 metre

En sonra 26 yıl önce görülmüştü... Tam 5 metre

Konya'da eşini öldürüp cesediyle karakola giden cani kocanın ifadesi ortaya çıktı! "Çocukların ihtiyacı için çıkmıştık..."

Konya'da eşini öldürüp cesediyle karakola giden cani kocanın ifadesi ortaya çıktı! "Çocukların ihtiyacı için çıkmıştık..."

Anüsünden 66 cm uzunluğunda yılan balığıyla limon çıktı

Anüsünden 66 cm uzunluğunda yılan balığıyla limon çıktı

Kazı sırasında bulundu! 3 yıl önce başlamıştı

Kazı sırasında bulundu! 3 yıl önce başlamıştı

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.