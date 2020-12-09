HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ticaret Bakanlığı: LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 uyarısı konulmadan satışı yasaya aykırı

Ticaret Bakanlığı: LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 uyarısı konulmadan satışı yasaya aykırı

09.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ticaret Bakanlığı: LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 uyarısı konulmadan satışı yasaya aykırı

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdi. Kurul, kararın bu ürünlerin "çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine ilişkin" gelen tüketici başvuruları üzerine alındığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdi.

Konuyla ilgili gönderilen yazıda, e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulan ürünlerin "LGBT ibaresi ile LGBT ve gökkuşağı temalarıyla birlikte +18 yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulmasının özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine ilişkin" Bakanlığa çok sayıda tüketici başvurusu yapıldığı belirtildi.

Yazıda, "Anılan ürünleri +18 yaş uyarısına yer verilmeden tanıtımının yapılarak satışa sunulmasının... yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği" belirtilerek, bu ibareyi kullanmadan satışa sunan ve reklam veren şahıs ile kuruluşlar hakkında reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, "Bu bağlamda, ülke çapında tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan e-ticaret platformlarının bu konuda hassasiyet göstermesi ve bahsi geçen önlemleri alması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.

Yazıda, söz konusu kararın alınmasıyla ilgili 2015 yılında yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve f bentlerine atıfta bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı: Çocukları koruma amaçlı

BBC Türkçe'ye bilgi veren Ticaret Bakanlığı kaynakları kararın Reklam Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile, çocukları korumak amaçlı alındığını aktardı:"Bu karar Reklam Kurulu tarafından oy birliği ile alınmış bir karardır. Reklam Kurulu aralarında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı , Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği gibi hem kamu hem de sivil toplum kuruşları üyelerinden oluşuyor. Reklam Kurulu'nun 9'u sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden olmak üzere 19 üyesi bulunuyor."Karar çocukları korumaya yönelik alınmış bir karardır. Reklam Kurulunca, çocuklara yönelik olan ve çocukları etkileme olasılığı bulunan reklamlar hususunda düzenlemeler bulunduğu dikkate alındığında, çocukların bu tür ürünlerin reklamlarına doğrudan maruz kalmalarının, çocukların zihinsel, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebileceği dolayısıyla bu tür ürünlerin satışa sunulurken +18 yaş uyarısına yer verilerek sunulmasının, çocuklar açısından doğru olacağı ifade edilerek bu karar alındı.""Bu kararda kesinlikle ürünlerin satılmasının yasaklanması söz konusu olmayıp, bu tür ürünleri satan platformların sitelerini ziyaret edenlere çocukların korunması açısından, sadece +18 yaş uyarısına yer vermeleri gerektiği belirtilmiştir."

Yönetmeliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrası "Çocuklara yönelik olan veya çocukları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile çocukların oynadığı reklamlar" ile ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Bu fıkranın a bendinde "Çocukların; fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez", f bendinde ise "Kültürel, ahlaki ve olumlu sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye veya kötülemeye yönelik unsurlar içeremez" düzenlemeleri yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?

Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! (Kaç kişi, ne zaman aşı olacak?)

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Koronavirüsü yenen Hayrettin Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi

Yaşadığı dehşeti böyle anlattı! 'Dayak yemiş gibi...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.